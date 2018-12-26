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МАРТ и Минздрав пояснили, как будут формироваться предельные отпускные цены на лекарства

27.12.2018 18:35 — Новости Общества | БелТА  
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения Беларуси пояснили, как будет применяться указ №345 от 22 августа 2018 года "О регистрации цен на лекарственные средства", сообщает БЕЛТА. Текст разъяснения опубликован на сайте МАРТ.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года на территории Беларуси будет запрещена реализация лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы.

В разъяснительном письме отмечается: если Минздрав принимает решение о регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственное средство, он должен в письменном виде в течение двух рабочих дней уведомить об этом держателя регистрационного удостоверения или уполномоченное лицо, а также РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". После этого производитель должен реализовывать лекарства по ценам, не выше зарегистрированных предельных отпускных цен.

Что касается импортеров, то ими расчетная отпускная цена будет устанавливаться в следующем порядке: если контрактная цена товара, подлежащего таможенному декларированию, пересчитанная в белорусские рубли на дату его выпуска в соответствии с таможенной процедурой для внутреннего потребления или дату поступления товара, не подлежащего таможенному декларированию, на склад покупателя, превышает зарегистрированную предельную отпускную цену, то расчетная отпускная цена на лекарственное средство формируется исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены производителя.

Если контрактная цена ниже зарегистрированной предельной отпускной цены, то расчетная отпускная цена на лекарственное средство формируется исходя из контрактной цены.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют оптовую торговлю лекарствами, предельные отпускные цены производителей на которые зарегистрированы после того, как Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении разместит информацию о регистрации предельной отпускной цены на официальном сайте, обязаны продавать лекарства по ценам, установленным с учетом этой цены.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными средствами на территории республики, предлагается провести инвентаризацию остатков лекарственных средств по состоянию на 1 января 2019 года. Сведения об остатках будут являться основанием для снятия с реализации лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы, а также реализации лекарственных средств, предельные отпускные цены производителей на которые зарегистрированы, по ценам, сформированным до регистрации этих цен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения Беларуси пояснили, как будет применяться...
 
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