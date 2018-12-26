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В некоторых пунктах пропуска таможенники будут осуществлять пограничный контроль

27.12.2018 21:34 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 января 2019 года таможенные органы в пунктах пропуска, определяемых Советом министров, будут осуществлять отдельные функции пограничников, в том числе пограничный контроль. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 декабря указ № 495 «Об оптимизации деятельности.

Пока это коснется трех пунктов пропуска — автодорожного «Козловичи» на границе с Польшей, где перемещается только грузовой автотранспорт, а также двух железнодорожных — «Гудогай» на станции Молодечно, что на границе с Литвой и «Бигосово» на станции Полоцк на границе Латвией.

В сообщении пресс-службы главы государства отмечено, что меры направлены на оптимизацию деятельности таможенных органов и органов пограничной службы в пунктах пропуска, внедрение принципа «одного окна», а также сокращение времени прохождения контрольных процедур.

Высвободившиеся сотрудники органов пограничной службы будут направлены для усиления охраны других участков границы.

 
 
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С 1 января 2019 года таможенные органы в пунктах пропуска, определяемых Советом министров, будут осуществлять отдельные функции пограничников, в том числе...
 
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