Глава МВД рассказал, почему не прошли предложения по смягчению антинаркотической статьи УК

В программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ глава МВД Игорь Шуневич рассказал, почему в парламенте не прошли предложения по смягчению статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).



Родные осужденных за наркотики пришли к парламенту, который не рассмотрел послабления в УК. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Убежден, что сегодня, во-первых, смягчения нашего законодательства не требуются. Сегодня закон содержит массу вариантного развития событий для судьи, когда он может с учетом личности, содеянного и т.д. выбирать степень и жесткость наказания, — заявил министр.

— Второе — я убежден, что это не только позиция МВД, это реальность, она такова, что ситуация с наркопреступностью сегодня не стала значительно легче или спокойнее. Страна является очень лакомой с точки зрения не только наркотрафика, но и рынка сбыта.

— Что касается определенных движений. Я бы разделил проблему на две части. Конечно, часть матерей, родственников, которые входят в движение «Матери 328», преследуют только одну цель — смягчение условий содержания или досрочного освобождения своих чад. Их можно понять. Я их понимаю. Понимаю, что, конечно, это беда, большая беда в семье. Можно винить во многом всех и вся, но я бы все-таки немного, часть вины переложил и на них, они воспитывали этих детей.

Министр напомнил и про другую часть матерей — матери погибших от наркотиков детей, матери, получившие инвалидов, наркозависимых.

— Они не выступают публично, они работают на профилактику, на реабилитацию. Они помогают нам, и мы очень ценим эту помощь.

Напомним, 27 апреля в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента. Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса. В статье «Оборот наркотиков и психотропов» планировалось снизить границы по срокам . Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом. Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планировалось установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагали снизить: от 6 до 15 лет. В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не планировали. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье. «По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан. Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта. «Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко. Известно, что против послаблений выступали МВД и Верховный суд.