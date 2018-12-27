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Шуневич: Существует определенная категория граждан. Я их называю дырявыми

27.12.2018 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью Марату Маркову в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. «Когда в поисковик забиваешь фамилию Шуневич, всегда выскакивает целый набор ссылок: НКВД, ЛГБТ, мотопарад, байкеры. И это очень несвойственно чиновникам, а тем более министрам, когда они становятся ньюсмейкерами и не боятся эти события комментировать», — начал ведущий Марат Марков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— МВД очень специфическая, как я теперь уже понимаю, организация, которая не только охраняет правопорядок и защищает людей. Возьму на себя смелость, если скажу, что это министерство в большой степени защищает институт нравственности государства. Именно такой подход не то что позволяет мне, а даже предписывает некоторые внутренние ситуации комментировать, исходя из своего опыта, образования, жизненного пути и т.д.

Министр считает, что закрытых тем для главы МВД быть не может. Он не привык прятаться за чьи-то спины, привык высказывать свое мнение по этим вопросам.

— Ну, а что касается перечисленных тем, я думаю, будет уместно кратко прокомментировать для той части публики, которая захочет понять. Я начну резко: существует определенная категория граждан, извините меня за, может быть, определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция. Я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые — действительно дыра, в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна — это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго.

Ведущий отметил, что, с точки зрения соцсетей, с формулировкой «дырявые» министр хайпует.

— Если моя формулировка разлетится, будет подхвачена, то я могу сказать только одно, что я, наверное, попал в точку.

С этим ведущий согласился.

 
 
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