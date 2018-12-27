Профсоюз всегда рядом. В Кореличах прошло заседание Совета Кореличского районного объединения профсоюзов

Состоялось заседание Совета Кореличского районного объединения профсоюзов, в котором приняли участие заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Р. Ю. Абрамчик, председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Л. Н. Шевко, первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Е. А. Пархомович, председатель районной организации ОО «Белорусский детский фонд» О. В. Куляко и председатели профсоюзных первичных организаций.





С докладом о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению комплекса мер по реализации в системе Федерации профсоюзов Беларуси основных положений программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. выступила Лидия Шевко.

– Кореличским районным объединением профсоюзов, районными, отраслевыми и первичными профсоюзными организациями ведется постоянная работа по выполнению данного комплекса мер. Во всех первичных профсоюзных организациях района совместно с нанимателями разработаны планы мероприятий по данной тематике, – сообщила Лидия Шевко. – В комплексе мер есть все, что интересует и волнует профсоюзы. Это вопросы и всесторонней занятости, и охраны труда, заработной платы, повышение качества выпускаемой продукции, создание надлежащих условий труда.

Отмечалось, что в районе наблюдается положительная динамика роста среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата по району за октябрь 2018 года составила 722,6 рублей, тогда как за октябрь 2017 года — 601,7 рублей.

Заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Руслан Абрамчик затронул тему охраны труда:

– Выявлено более 1000 случаев нарушений в сфере охраны труда. В сельском хозяйстве и в строительстве преимущественно, но были грубейшие нарушения и в отрасли торговли, в учебных заведениях, в учреждениях здравоохранения. Вопрос, который должен быть на контроле профсоюзов, – это условия труда. Да, мы снижаем количество рабочих мест с вредными условиями, но рабочие места, на которых имеются вредные факторы воздействия не в том объеме, чтобы признавать их вредными условиями труда, все-таки остаются. Поэтому важно следить за своевременным прохождением медицинских осмотров работниками.

О работе районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма по выполнению комплекса мер по реализации в системе ФПБ основных положений программы социально-экономического развития на 2016-2020 гг. рассказала Наталья Казарез. В ее докладе прозвучала информация о соблюдении норм и улучшении условий труда, была затронута тема экономии всех видов энергоресурсов.

Также Наталья Казарез затронула тему оздоровления:

– Сегодня выделяются средства на частичное удешевление стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, детские пришкольные оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение как детей, так и взрослых.

О роли государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» по решению социальных вопросов граждан пожилого возраста и инвалидов рассказала Наталья Расюкевич, председатель первичной профсоюзной организации ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района».

– По состоянию на 1 декабря 2018 года на учете в нашей первичной профсоюзной организации состоит 77 членов профсоюза. Со стороны администрации профсоюзного комитета без внимания не остается ни один член коллектива. У каждого есть возможность проявить себя в трудовой, общественной и культурной деятельности, что мы и делаем.

Также Наталья Михайловна рассказала, что на территории Кореличского района по данным на 1 января 2018 года проживает 7511 пенсионеров. Из них – 383 одиноких пожилых граждан, 2946 одиноко проживающих, 5 семей погибших воинов и партизан, 34 узника фашистских лагерей, 13 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 5 инвалидов войны, 6 участников войны из числа военнослужащих, 1 награжден медалью в годы Великой Отечественной войны, 1 блокадник Ленинграда. Каждому из них оказывается действенная социальная помощь.

В завершение встречи Лидия Шевко наградила победителей конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Первое место досталось представительству «Белгосстраха» по Кореличскому району, второе место — ГУО «Средняя школа №2» райцентра, третьим оказался СПК «Маяк-Заполье». Также были вручены свидетельства о регистрации вновь созданным первичным профсоюзным организациям: ООО «МирСтройМаркет», ООО «Эглес», ЧТУП «ДалексПрод» и первичной профсоюзной организации суда Кореличского района.

Также Совет Кореличского районного объединения профсоюзов поздравил всех присутствующих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелав всего наилучшего.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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