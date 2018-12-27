ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%

27.12.2018 16:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что необходимо улучшить прогнозирование погоды, в нашем обществе обсуждается давно. От главы государства поступило поручение улучшить работу Белгидромета. Были выделены средства на эти цели. Многое уже сделано в плане технической модернизации, оправдываемость прогнозов улучшилась. Мы достигли по областям точности прогнозов 97-98%, по областным центрам - 93-95%. Мы каждый год прибавляем. Наша работа направлена на максимальный результат", - сказал Андрей Худык.

Министр подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о 100-процентной оправдываемости прогнозов. "Вместе с тем мы к этому стремимся. С каждым годом, вкладывая инвестиции, привлекая новые технологии, обучая специалистов, мы будем к этому приближаться", - отметил он.

Сегодня в Минске в районе Уручья открылся новый комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений Белгидромета. Здесь впервые внедрен интегрированный подход функционирования различных сетей наблюдений: приземных метеорологических, актинометрических, гидрологических и аэрологических. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены приборы и оборудование. "Этот комплекс позволит нашим синоптикам иметь более полную информацию, выявлять на ранней стадии опасные погодные явления и давать более точный прогноз", - добавил Андрей Худык.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Со 2 января Польша больше не будет выдавать белорусам визы «на закупы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика