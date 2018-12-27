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«Если большая компания будет кому-то мешать, мы вмешаемся». Шуневич - о массовых мероприятиях

28.12.2018 00:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич в эфире телеканала ОНТ заявил, что органы внутренних дел никогда не заинтересует событие, если оно проводится достаточно цивилизованно.

Ведущий программы спросил, будет ли считаться массовым мероприятие, когда известный блогер пригласит через социальные сети людей в торговый центр отметить, например, свой день рождения.

— Те люди, которые пытаются провоцировать власть, прекрасно понимают эту грань и знают, что происходит. Если вы соберете большую компанию, которая будет кому-то мешать, то мы вмешаемся, безусловно. Но если вы будете все делать цивилизованно, никто никогда не сделает вам даже замечания.

Ведущий спросил, как теперь будут работать в Беларуси фрилансеры, внештатные журналисты? Какие у них должны быть отличительные признаки и документы, чтобы их не трогали сотрудники внутренних дел?

— Если ты фрилансер, будь готов встретить на своем пути фрикопов. Если ты журналист, то, согласно закону, ты обязан себя идентифицировать, иметь документ, удостоверяющий личность, иметь документ, который подтверждает твою профессиональную аккредитацию, иметь отличительный признак — жилетку, бедж, информационную табличку или нарукавную повязку. Если ты иностранный журналист — иметь документ об аккредитации в нашей стране.

Министр подчеркнул: «Если ты фрилансер, будь готов встретить того, кто тоже будет свободен от определенных условностей для того, чтобы идентифицировать тебя как журналиста».

Министр также отметил, что в Беларуси применяются малые средства при неповиновении граждан. По его словам, в стране давно не применяются ни спецтехника, ни спецсредства, но при необходимости это все могут использовать.

Напомним, 26 июля были приняты изменения в Закон о массовых мероприятиях. Поправки вступят в силу в конце января 2019 года. Изменения касаются подачи заявки на проведение массового мероприятия. В случаях, когда массовое мероприятие планируется провести в постоянном, определенном для этого местными властями, месте, предусмотрен уведомительный (а не разрешительный) принцип проведения. В законе также указаны причины, по которым власти могут отказать организаторам. Отмечено и то, как должны быть обозначены журналисты на массовых мероприятиях и какие иметь при себе документы. Кроме того, дополнена статья о том, кто не может выступать организатором массового мероприятия. Важным моментом является то, что до получения разрешения организаторы и иные лица не вправе публично призывать к организации и проведению массового мероприятия.

В настоящее время Уголовным кодексом Республики Беларусь (ст. 3693) предусмотрена ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В частности, за публичные призывы к организации или проведению несанкционированного мероприятия можно получить наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

 
 
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич в эфире телеканала ОНТ заявил, что органы внутренних дел никогда не заинтересует событие, если оно проводится достаточно...
 
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