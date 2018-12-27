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Дырявые и фрикопы, Герой-2018, корпоративы айтишников, счастье Калоева и котокафе - все за вчера

28.12.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

До Нового года осталось 4 дня (еще два из них, страшно сказать, рабочие!) — и мы уже готовы рассказать вам, какой будет погода в новогоднюю ночь. А после праздника на работу 2 января выйдут, оказывается, далеко не все белорусы — многих отправили на новогодние каникулы до 9-го числа. Отдохнут работники МТЗ, БЕЛАЗа, МАЗа, «Гомсельмаша» и других — и совсем не из-за финансовых проблем, как вы могли подумать. Ребята, мы вам искренне завидуем и рады за вас!


Похоже, подготовка к предновогодней встрече президентов идет полным ходом: в Москве уже встретились руководители администраций Лукашенко и Путина — Наталья Кочанова и Антон Вайно. Подписали несколько важных документов, скоро будут докладывать главам государств. Но мы-то знаем, что администрации администрациями, а все «острые» вопросы в двусторонних отношениях удавалось снимать только благодаря двусторонним встречам Лукашенко и Путина. Давайте вспомним, сколько раз за последние 5 лет встречались тет-а-тет президенты и какие важные моменты разрешались после этих встреч.

А в Беларуси — изменения в оплате взносов в ФСЗН. Теперь ипэшникам, нотариусам, адвокатам и некоторым другим работникам разрешили платить пропорционально отработанному времени. Сейчас они должны платить взносы независимо от того, работают ли или ушли, к примеру, на каникулы. А самозанятые-то и вовсе были лишены возможности заработать себе на пенсию! Теперь бы нам всем найти возможность заработать себе на квартиры — и ипэшникам, и нотариусам, и адвокатам, и самозанятым… Что у нас там с прогнозами по ценам на жилье в 2019-м?

Но давайте вернемся в день вчерашний. Нас все же беспокоит погода. И в Новый год она будет не очень, и сейчас, скажем честно, стремная — то снег, то дождь, то мороз, то оттепель… Вчера из-за этого на трассе М1 произошло массовое ДТП — вот здесь у нас на видео все последствия. Дорога, говорят, была — чистый лед! Дальнобойщики рассказывают, что главная трасса с каждым годом становится все хуже («На стоянках и в рации все водители проклинали дорожников: как можно было в таком состоянии оставить трассу, а самим прятаться в гаражах? И такая картина на протяжении всей зимы. Это не дорога — это ад!»), а дорожники отвечают: нужно разобраться и с тем, как вы сами ехали! В любом случае, водители, берегите себя — особенно это касается тех, кто везет детей, а также беременных, которым, кстати разрешили водить автомобиль на любом сроке.

Смотрели вчера программу «Ничего личного» на ОНТ? Там гостем был глава МВД Игорь Шуневич. Рассказал об «определенной категории граждан, которых он называет дырявыми» (если, говорит, его формулировка разлетится, будет подхвачена, «то я могу сказать… что я, наверное, попал в точку»), пояснил, почему не прошли предложения по смягчению «наркотической» статьи 328, предупредил журналистов-фрилансеров, что на массовых мероприятиях с ними особо церемониться не станут («Если ты фрилансер, будь готов встретить на своем пути фрикопов»), а еще извинился за провалы в хоккее.

А видели в небе над Минском самолет, который вез вертолет? То есть вертолет, который вез самолет? Рассказываем, что это было (и нет, вам не показалось).


Так, обещали — выполняем: вот здесь расскажем, кто служит в первой нашей ИТ-роте и как она устроена. «Место службы больше напоминает офис ИТ-компании, чем привычный учебный армейский класс. В помещении абсолютная тишина, рабочие места отделены друг от друга небольшими перегородками, удобные анатомические кресла, в которых не устает спина… Есть небольшая кухня с кофейными аппаратами, горячим термосом для любителей чая и тарелками с печеньем и конфетами». Солдат рассказывает: «На службе мне нравится «железо» — процессоры i7 8700, у всех SSD. Я Frontend-разработчик, и мне возможностей железа хватает за глаза. Кстати, монитор у меня стоит 27-дюймовый — это удобно. На одной половине экрана обычно открываю Visual Studio Code, на другой — обычный браузер. Если чего и не хватает, то это латте и чизбургера из «МакДональдса». Мы сейчас даже проверили, тот ли текст читали — об армии ли. Интересно, а корпоративы у них тоже будут, как у обычных айтишников? Баста с «Кастой» приедут? А нарезка и оливье на столах будут или в армии айтишники сразу станут заодно и зожниками?

А на «гражданке» в это время продали наш «Буслiк». Мы спросили основателя сети, что ждет привычные белорусам магазины для детей — и узнали, что в ближайшие два года они сильно изменятся. Обещают, что только к лучшему (и чуть больше будут продавать через интернет, ура!). Нас эти обещания очень радуют: в Польшу-то теперь «на закупы» не съездишь — виз нужных больше давать не будут.

Ай, ладно, что мы все ноем. Отличный был год — по крайней мере, для белорусской культурной жизни, вам не кажется? Концерты, фестивали, инициативы и музыкальные открытия. 2019-й может перенять эстафету, а мы пока вспомним все самое прекрасное (кстати, «Песочница» Минска снова открылась «Песочница» — уже в зимнем формате">работает и сейчас — только в зимнем режиме). А какие люди нам встречались в 2018-м! Спасшие ребенка соседи, абитуриентка с 400 баллами, мама, перевернувшая армию… Вот здесь выбираем Героя года — 2018, присоединяйтесь! Итоги подведем уже 2 января (пока лидер очевиден, но все ее может поменяться — может, вот этого экстремала в топ добавить? Парень-то первым в мире один пересек Антарктику!). А в прошлом году, помните, кого вы назвали Героем года — 2017?

А «работу мечты» помните? В начале декабря видеосервис VOKA решил: «Нам нужен человек, который будет смотреть российские сериалы». Назначил сакральную для Беларуси зарплату «попиццот» и стал ждать. Всего за три дня на вакансию откликнулось более 2500 человек. Чтобы выбрать из них самого достойного, для кандидатов устроили не просто собеседование — настоящий кастинг. Это было довольно смешно, поверьте! «Знаете, мне всегда казалось, что у меня есть чувство вкуса… Те же самые «Интерны» — это просто профессиональное оскорбление. Охлобыстина хочется несколько раз подряд сжечь на электрическом стуле».

А у нас тем временем совсем не киношная правда жизни — очередное громкое задержание: поймали со взяткой должностных лиц «Беларуськалия». Эх, мужики, что ж вы берете-то, себе жизнь да женам Новый год портите?.. Кстати! А как там наш глава района Минска, который бесплатно получает продукты из магазина?!

Ладно, давайте с оптимизмом смотреть в будущее. Вот, например, знаете ли вы, что ожидает Китайско-Белорусский парк «Великий камень» в ближайшие годы? Говорят, количество его резидентов вырастет в 2,5 раза, здесь начнут строить вторую очередь парка — и не исключено, что все это в условиях индустриального офшора! Интересно? Подробности здесь.


Помните Виталия Калоева, который потерял в авиакатастрофе семью и отсидел за убийство диспетчера? У него родилась двойня, представляете?! Мы правда очень рады.

А Александра Жулина знаете? Да-да, фигурист, тренер, продюсер, бывший муж Татьяны Навки. Вы знали, что он сейчас тренирует в том числе и белорусскую пару?! В преддверии чемпионата Европы по фигурному катанию поговорили с ним о семье, незабываемом мундиале-2018 и том, почему мужчинам сегодня неинтересно смотреть женское фигурное катание. «Мне интересно именно женское… когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть… А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки. Посмотрите, кто становился чемпионками Олимпиад в прошлые годы — сплошь 15-летние спортсменки. Если Алина Загитова через два года, после того как произойдут изменения в организме, сумеет еще раз стать чемпионкой мира, я сниму перед ней шляпу».

И напоследок вот вам котики. Представляете, в Могилеве открыли котокафе с мейн-кунами! «Это не контактный зоопарк — я лично категорически против такого обращения с дикими животными. И это не игровая детская комната — тут игрушки только для котов. Это место для отдыха: семейного, спокойного с друзьями или без них. Это место, где можно и нужно учиться общаться с домашними животными, — объясняет хозяйка и тяжело вздыхает: — Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, приживется ли это у нас, нужно ли это нашим людям». Ой, а можно весь TUT.BY отпустить на денек с работы — нам погладить котов и отдохнуть очень надо!


Все новости четверга, 27 декабря

Кстати. Если вы пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», не беда — вот здесь можно посмотреть в записи. Обсуждали, как Беларусь в конце года осталась у разбитого корыта. Даст Бог, 2019-й получше будет!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Доброе утро! До Нового года осталось 4 дня (еще два из них, страшно сказать, рабочие!) - и мы уже готовы рассказать вам, какой будет погода в новогоднюю ночь.
 
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