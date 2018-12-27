Дырявые и фрикопы, Герой-2018, корпоративы айтишников, счастье Калоева и котокафе - все за вчера

Доброе утро!

До Нового года осталось 4 дня (еще два из них, страшно сказать, рабочие!) — и мы уже готовы рассказать вам, какой будет погода в новогоднюю ночь . А после праздника на работу 2 января выйдут, оказывается, далеко не все белорусы — многих отправили на новогодние каникулы до 9-го числа. Отдохнут работники МТЗ, БЕЛАЗа, МАЗа, «Гомсельмаша» и других — и совсем не из-за финансовых проблем, как вы могли подумать . Ребята, мы вам искренне завидуем и рады за вас!





Похоже, подготовка к предновогодней встрече президентов идет полным ходом: в Москве уже встретились руководители администраций Лукашенко и Путина — Наталья Кочанова и Антон Вайно. Подписали несколько важных документов, скоро будут докладывать главам государств . Но мы-то знаем, что администрации администрациями, а все «острые» вопросы в двусторонних отношениях удавалось снимать только благодаря двусторонним встречам Лукашенко и Путина. Давайте вспомним , сколько раз за последние 5 лет встречались тет-а-тет президенты и какие важные моменты разрешались после этих встреч.

А в Беларуси — изменения в оплате взносов в ФСЗН. Теперь ипэшникам, нотариусам, адвокатам и некоторым другим работникам разрешили платить пропорционально отработанному времени. Сейчас они должны платить взносы независимо от того, работают ли или ушли, к примеру, на каникулы. А самозанятые-то и вовсе были лишены возможности заработать себе на пенсию! Теперь бы нам всем найти возможность заработать себе на квартиры — и ипэшникам, и нотариусам, и адвокатам, и самозанятым… Что у нас там с прогнозами по ценам на жилье в 2019-м ?

Но давайте вернемся в день вчерашний. Нас все же беспокоит погода. И в Новый год она будет не очень, и сейчас, скажем честно, стремная — то снег, то дождь, то мороз, то оттепель… Вчера из-за этого на трассе М1 произошло массовое ДТП — вот здесь у нас на видео все последствия . Дорога, говорят, была — чистый лед! Дальнобойщики рассказывают, что главная трасса с каждым годом становится все хуже («На стоянках и в рации все водители проклинали дорожников: как можно было в таком состоянии оставить трассу, а самим прятаться в гаражах? И такая картина на протяжении всей зимы. Это не дорога — это ад!»), а дорожники отвечают: нужно разобраться и с тем, как вы сами ехали! В любом случае, водители, берегите себя — особенно это касается тех, кто везет детей, а также беременных, которым, кстати разрешили водить автомобиль на любом сроке .

Смотрели вчера программу «Ничего личного» на ОНТ? Там гостем был глава МВД Игорь Шуневич. Рассказал об «определенной категории граждан, которых он называет дырявыми » (если, говорит, его формулировка разлетится, будет подхвачена, «то я могу сказать… что я, наверное, попал в точку»), пояснил, почему не прошли предложения по смягчению «наркотической» статьи 328 , предупредил журналистов-фрилансеров, что на массовых мероприятиях с ними особо церемониться не станут («Если ты фрилансер, будь готов встретить на своем пути фрикопов»), а еще извинился за провалы в хоккее .

А видели в небе над Минском самолет, который вез вертолет? То есть вертолет, который вез самолет? Рассказываем, что это было (и нет, вам не показалось).





Так, обещали — выполняем: вот здесь расскажем, кто служит в первой нашей ИТ-роте и как она устроена . «Место службы больше напоминает офис ИТ-компании, чем привычный учебный армейский класс. В помещении абсолютная тишина, рабочие места отделены друг от друга небольшими перегородками, удобные анатомические кресла, в которых не устает спина… Есть небольшая кухня с кофейными аппаратами, горячим термосом для любителей чая и тарелками с печеньем и конфетами». Солдат рассказывает: «На службе мне нравится «железо» — процессоры i7 8700, у всех SSD. Я Frontend-разработчик, и мне возможностей железа хватает за глаза. Кстати, монитор у меня стоит 27-дюймовый — это удобно. На одной половине экрана обычно открываю Visual Studio Code, на другой — обычный браузер. Если чего и не хватает, то это латте и чизбургера из «МакДональдса». Мы сейчас даже проверили, тот ли текст читали — об армии ли. Интересно, а корпоративы у них тоже будут, как у обычных айтишников ? Баста с «Кастой» приедут? А нарезка и оливье на столах будут или в армии айтишники сразу станут заодно и зожниками?

А на «гражданке» в это время продали наш «Буслiк». Мы спросили основателя сети, что ждет привычные белорусам магазины для детей — и узнали, что в ближайшие два года они сильно изменятся. Обещают, что только к лучшему (и чуть больше будут продавать через интернет, ура!). Нас эти обещания очень радуют: в Польшу-то теперь «на закупы» не съездишь — виз нужных больше давать не будут .

Ай, ладно, что мы все ноем. Отличный был год — по крайней мере, для белорусской культурной жизни, вам не кажется? Концерты, фестивали, инициативы и музыкальные открытия. 2019-й может перенять эстафету, а мы пока вспомним все самое прекрасное (кстати, «Песочница» Минска снова открылась «Песочница» — уже в зимнем формате">работает и сейчас — только в зимнем режиме). А какие люди нам встречались в 2018-м! Спасшие ребенка соседи, абитуриентка с 400 баллами, мама, перевернувшая армию… Вот здесь выбираем Героя года — 2018 , присоединяйтесь! Итоги подведем уже 2 января (пока лидер очевиден, но все ее может поменяться — может, вот этого экстремала в топ добавить? Парень-то первым в мире один пересек Антарктику!). А в прошлом году, помните , кого вы назвали Героем года — 2017?

А «работу мечты» помните? В начале декабря видеосервис VOKA решил : «Нам нужен человек, который будет смотреть российские сериалы». Назначил сакральную для Беларуси зарплату «попиццот» и стал ждать. Всего за три дня на вакансию откликнулось более 2500 человек. Чтобы выбрать из них самого достойного, для кандидатов устроили не просто собеседование — настоящий кастинг. Это было довольно смешно, поверьте ! «Знаете, мне всегда казалось, что у меня есть чувство вкуса… Те же самые «Интерны» — это просто профессиональное оскорбление. Охлобыстина хочется несколько раз подряд сжечь на электрическом стуле».

А у нас тем временем совсем не киношная правда жизни — очередное громкое задержание: поймали со взяткой должностных лиц «Беларуськалия» . Эх, мужики, что ж вы берете-то, себе жизнь да женам Новый год портите?.. Кстати! А как там наш глава района Минска , который бесплатно получает продукты из магазина?!

Ладно, давайте с оптимизмом смотреть в будущее. Вот, например, знаете ли вы, что ожидает Китайско-Белорусский парк «Великий камень» в ближайшие годы? Говорят, количество его резидентов вырастет в 2,5 раза, здесь начнут строить вторую очередь парка — и не исключено, что все это в условиях индустриального офшора! Интересно? Подробности здесь .





Помните Виталия Калоева , который потерял в авиакатастрофе семью и отсидел за убийство диспетчера? У него родилась двойня, представляете ?! Мы правда очень рады.

А Александра Жулина знаете? Да-да, фигурист, тренер, продюсер, бывший муж Татьяны Навки. Вы знали, что он сейчас тренирует в том числе и белорусскую пару?! В преддверии чемпионата Европы по фигурному катанию поговорили с ним о семье, незабываемом мундиале-2018 и том, почему мужчинам сегодня неинтересно смотреть женское фигурное катание . «Мне интересно именно женское… когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть… А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки. Посмотрите, кто становился чемпионками Олимпиад в прошлые годы — сплошь 15-летние спортсменки. Если Алина Загитова через два года, после того как произойдут изменения в организме, сумеет еще раз стать чемпионкой мира, я сниму перед ней шляпу».

И напоследок вот вам котики. Представляете, в Могилеве открыли котокафе с мейн-кунами ! «Это не контактный зоопарк — я лично категорически против такого обращения с дикими животными. И это не игровая детская комната — тут игрушки только для котов. Это место для отдыха: семейного, спокойного с друзьями или без них. Это место, где можно и нужно учиться общаться с домашними животными, — объясняет хозяйка и тяжело вздыхает: — Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, приживется ли это у нас, нужно ли это нашим людям». Ой, а можно весь TUT.BY отпустить на денек с работы — нам погладить котов и отдохнуть очень надо!





Все новости четверга, 27 декабря

Кстати. Если вы пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», не беда — вот здесь можно посмотреть в записи . Обсуждали, как Беларусь в конце года осталась у разбитого корыта. Даст Бог, 2019-й получше будет!

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