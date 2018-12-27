Снегопады и нулевая температура. Прогноз погоды в Могилеве в выходные

Нулевая температура и мокрый снег — вот в принципе и весь прогноз погоды в Могилеве в выходные. По-прежнему будет пасмурно. А Новый год мы, судя по всему, будем встречать с легким морозом и снегопадом.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 28 декабря, будет пасмурно, днем прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха составит 0…-2°С.

В рабочую субботу, 29 декабря, днем также будет 0 °C, утром и ночью — -2°С. Погода будет по-прежнему пасмурной.

В воскресенье, 30 декабря, прогнозируют 0 °C и мокрый снег весь день.

В понедельник, 31 декабря, в первой половине суток будет 0 °C, к ночи — -3°С. Ожидаются снегопады.

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