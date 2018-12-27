ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снегопады и нулевая температура. Прогноз погоды в Могилеве в выходные

28.12.2018 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нулевая температура и мокрый снег — вот в принципе и весь прогноз погоды в Могилеве в выходные. По-прежнему будет пасмурно. А Новый год мы, судя по всему, будем встречать с легким морозом и снегопадом.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 28 декабря, будет пасмурно, днем прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха составит 0…-2°С.

В рабочую субботу, 29 декабря, днем также будет 0 °C, утром и ночью — -2°С. Погода будет по-прежнему пасмурной.

В воскресенье, 30 декабря, прогнозируют 0 °C и мокрый снег весь день.

В понедельник, 31 декабря, в первой половине суток будет 0 °C, к ночи — -3°С. Ожидаются снегопады.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в новогоднюю ночь ждем небольшой мороз и снег - но это по предварительным данным
 
Новости дня
Новости общества
 
Дырявые и фрикопы, Герой-2018, корпоративы айтишников, счастье Калоева и котокафе - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика