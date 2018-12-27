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Снегопады и нулевая температура. Прогноз погоды в Могилеве в выходные
28.12.2018 09:22 — Новости Общества | Tut.by
Нулевая температура и мокрый снег — вот в принципе и весь прогноз погоды в Могилеве в выходные. По-прежнему будет пасмурно. А Новый год мы, судя по всему, будем встречать с легким морозом и снегопадом.
Сегодня, 28 декабря, будет пасмурно, днем прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха составит 0…-2°С.
В рабочую субботу, 29 декабря, днем также будет 0 °C, утром и ночью — -2°С. Погода будет по-прежнему пасмурной.
В воскресенье, 30 декабря, прогнозируют 0 °C и мокрый снег весь день.
В понедельник, 31 декабря, в первой половине суток будет 0 °C, к ночи — -3°С. Ожидаются снегопады.
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А в новогоднюю ночь ждем небольшой мороз и снег - но это по предварительным данным
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