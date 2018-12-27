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Шахматно-шашечный турнир детей дошкольного возраста состоится совсем скоро

28.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Шахматно-шашечный турнир проводится с целью совершенствования образовательного процесса, пропаганды и популяризации шахмат и шашек как видов спорта, развития интереса к играм в шахматы и шашки, способствующих развитию логических способностей и навыков поискового мышления у дошкольников, выявления наиболее талантливых и одаренных детей среди воспитанников учреждений дошкольного образования Борисовского района.

Турнир проводится 30-31 января 2019 года по адресу: г. Борисов ул. Новая, 33, ГУО «Ясли-сад №49 г. Борисова».

Начало турнира – 10.00.

Проводится в 2 этапа:

I этап – январь 2019 года – соревнования в учреждениях дошкольного образования, выявление лучших игроков по игре в шахматы и шашки для участия во II этапе.

II этап – 30-31 января 2019 года – районный турнир, выявление победителя:

по игре в шахматы – 30 января 2019 года,

по игре в шашки – 31 января 2019 года.

В ходе турнира будет организована выставка шахмат «Игра королей», для создания которых каждое учреждение-участник предоставляет шахматы, изготовленные своими руками самостоятельно либо с помощью родителей.

Заявки на участие в районном турнире подаются до 21 января 2019 г. по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

http://www.rooborisov.by/

 
 
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В соответствии планом работы управления по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома на 2018/2019 учебный год 30-31 января 2019 года на базе...
 
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