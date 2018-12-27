Люди Сморгонщины: Зинаида Романович

Календарь юбилейных дат указал на Зинаиду Романович. Я набрала номер телефона этой женщины, чтобы договориться с ней об интервью. Когда на другом конце провода услышала тоненький, едва ли не юношеский голосок, решила, что трубку взяла внучка. Но я ошиблась. Это была сама Зинаида Ивановна. Она говорила спокойно, тихо, но в то же время немонотонно и неравнодушно. От этого «паруминутного» общения осталось приятное впечатление о человеке, и я уже тогда поняла, что интервью с еще не знакомой мне женщиной обязательно будет тёплым и доверительным.

Доброта — Основная Черта!

Доброта — не какая-то малость…

Если в женщине есть доброта,

значит — женщина состоялась!

Е. Евтушенко.





Зинаида Романович действительно оказалась человеком, разговаривать с которым было очень просто. Казалось, что свои слова женщина черпает из бездонного колодца искренности и душевности. Как будто это и не слова вовсе, а мудрая вода, которой во время духовной жажды хочется напиться.

Детство Зинаиды, выпавшее на послевоенные годы, было непростым. В 1951 году семью репрессировали и отправили в Сибирь. К счастью, память двухлетней Зины не сохранила картин нелёгкого расставания с Родиной и долгого изнурительного переезда на чужбину. Её самое раннее воспоминание связано с красивой природой севера, белоснежными, богатыми на пушистые снега зимами. О Родине она знала лишь из рассказов матери и отца, которые всё время мечтали вернуться в Беларусь. И в 1957 году, когда отца, обвиняемого за службу в армии Андерса, реабилитировали, семья смогла вернуться в родную Беларусь. Зинаида уже была школьницей. Помнит, как сложно было привыкать к белорусскому языку, который до этого она даже не слышала. К счастью, в школе преподавали хорошие учителя, и родной язык очень скоро перестал казаться чужим и сложным.

После окончания школы Зинаида поступила в Молодечненский кооперативный техникум, а затем – в Московский кооперативный институт. Говорит, что в профессию пришла за компанию с сестрой, но уже в самом начале трудового пути всем сердцем полюбила своё дело. Работала бухгалтером, юристом, долгое время возглавляла межрайбазу. За время работы неоднократно поощрялась за добросовестный труд. Уже в возрасте 21 года она была признана отличником потребкооперации. Позже работала в центре по оздоровлению.

Быть полезной для людей – вот жизненное кредо Зинаиды Романович. Она всю жизнь пыталась быть рядом с теми, кто в ней нуждался. И бумеранг этой доброты всегда возвращался назад, потому что и рядом с ней всегда были люди, которые помогали принять и пережить печали, горести и беды. Ни тяжёлая болезнь, ни смерти самых родных и близких людей не смогли сломать эту внутренне сильную, хотя на вид очень хрупкую женщину. От неё не услышишь ни жалоб на жизнь, ни нареканий на судьбу. Как будто горькая проза зрелых лет пощадила её душу, как будто сама жизнь указала на то, что нужно жить дальше, любить и быть полезной для тех, кто в тебе нуждается – для сына, для внуков, для друзей, для всех людей, которые ещё встретятся на пути.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.