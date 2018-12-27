НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2018 год

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2018 год в области фундаментальных и прикладных исследований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В числе победителей - коллектив ученых Института физики имени Б.И.Степанова и Института физико-органической химии (за выдвижение научной гипотезы и экспериментальное подтверждение наличия в алмазе с NV центрами множества положений изотопического углерода, наиболее подходящих для практической реализации квантово-информационных устройств памяти и коррекции ошибок в процессорах на NV-спиновых системах, а также для применений в нанометрологии и биомедицине).

Авторский коллектив Института физики НАН Беларуси им. Б.И.Степанова и государственного предприятия "Академфарм" вошел в топ-10 за установление механизма летального действия света видимой области спектра на патогенные микроорганизмы, суть которого заключается в эффекте многоударности и накоплении определенного числа фотоповреждений жизненно важных молекул-мишеней для разработки новых фототерапевтических технологий эффективной инактивации.

Среди попавших в десятку - ученые Института механики металлополимерных систем им. В.А.Белого (за обнаружение эффекта аномального повышения вязкости расплава смесей алифатических полиамидов с полимерами олефинов, обеспечившего синтез принципиально новых типов многофункциональных полиамидных материалов, в том числе суперударопрочных) и коллектив ученых Института химии новых материалов (за создание нанокатализаторов нового поколения на основе галлуазитовых нанотрубок для синтеза гетероциклических соединений, обладающих высокой биологической активностью).

Авторский коллектив Института природопользования будет награжден за разработку новых представлений о палеогеодинамической эволюции глубинных зон земной коры и верхней мантии Припятского и Днепровского палеорифтовых нефтегазоносных бассейнов, позволяющих повысить эффективность геологоразведочных работ, а ученые Института леса НАН Беларуси - за установление молекулярно-генетических механизмов формирования устойчивости древесных растений к биотическим и абиотическим стрессам на основе метагеномного анализа микробных сообществ и секвенирования ядерных и цитоплазматических геномов лесообразующих форм, что обеспечивает совершенствование мероприятий по селекции.

Коллектив авторов Института радиобиологии НАН Беларуси вошел в число победителей за обнаружение эффекта влияния почвенных микроорганизмов на биологическую мобильность радионуклидов как основы нового поколения технологий нивелирования перехода радиоактивного цезия в сельскохозяйственные растения.

Ученые Института истории НАН Беларуси обнаружили и исследовали уникальные памятники и артефакты мирового уровня методами подводной археологии: стоянку неолита - бронзового века Кривина-3; лодку-долбленку начала XVI века, поднятую со дна реки Неман; оборонительные сооружения Жаберского замка XVII-XVIII веков; места переправы армии Наполеона в ноябре 1812 года через Березину.

Авторский коллектив Института плодоводства наградят за создание оригинального гибридного фонда яблони. Удалось получить выдающийся сорт среднего срока созревания с повышенной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Первый заместитель генерального директора НПЦ НАН по животноводству Иван Шейко отмечен за разработку методов ускоренного получения высококачественных генотипов животных, основанных на конструировании суммарных индексов оценки их племенных качеств, позволяющих ускорить селекционный процесс.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в январе 2019 года.-0-