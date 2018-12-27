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Снег и до -5°С ожидается в Беларуси 29 декабря
28.12.2018 11:39 — Новости Общества | БелТА
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, туман, гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - от минус 3 до плюс 2.-0-
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, туман, гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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