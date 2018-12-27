Зеркало души Александра Барановского Александр Иванович



Барановский удивляет своим жизнелюбием и мудростью. Родился Александр Казакевич в Белоуше. Рано потерял мать. Не оставила в трудную минуту тётя, которая усыновила Александра и дала ему свою фамилию – Барановский. Только спустя время узнал истинную историю своей семьи.

В 1989 году Александр Барановский закончил школу и решил поступить в военное училище. Первую попытку не назовешь удачной, поэтому выпускник Белоушской школы не стал терять драгоценное время и поступил в СПТУ-164. Получив специальность радиомеханика, Александр работал в Давид-Городке на электромеханическом заводе. Но не успел еще молодой специалист «прижиться» на новом рабочем месте, как за собой вновь позвала мечта: он поступил в Калининградское военное училище.

Шел 1993 год. По распределению Александр оказался на Дальнем Востоке. Суровый климат, но Александр Иванович понимал, что для достижения поставленной цели ему не помеха даже минус 52 и девять тысяч триста километров – до родного дома в сердце Полесья. Настойчивость, целеустремленность и вера в собственные силы сыграли свою роль. В авиационном полку Хабаровского края Александр Иванович стал заместителем начальника группы радиоэлектромеханической борьбы вертолетов МИ-8. Работу не назовешь легкой, но молодой специалист чётко выполнял свои служебные обязанности. Именно в это время болезнь матери стала причиной перевода нашего героя на родину. В 1995 году он вернулся домой.

На родине уже ждала любимая жена Алла… Их любовь выдержала испытание на верность, когда двум любящим сердцам пришлось жить очень далеко друг от друга… А познакомились Александр и Алла на дискотеке в местном Доме культуры в Белоуше. Простая юношеская увлеченность переросла в настоящую крепкую любовь. Алла обещала ждать любимого и дождалась. Во время отпуска сыграли свадьбу. Но и в законном браке три года между мужем и женой были тысячи километров.

Вернувшись на родину, ключевую роль в жизни Александра Барановского сыграло увлечение футболом. Начальник РОЧС Виктор Викторович Симончик, зная о его мастерстве владения мячом, предложил играть за отдел. Александр с радостью согласился. А там понеслось…

27 ноября 1996 года – первый рабочий день спасателя стал красной нитью в его судьбе. Теперь он – верный страж для тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию и нуждается в помощи. Александр Иванович подтвердил звание «старший лейтенант» и до 2006 года занимал должность начальника караула ПАСЧ-38. В 2006 году поступил в Гомельский инженерный институт, который закончил в 2011-м. В 2012 году становится заместителем начальника Столинского РОЧС по оперативно-тактической работе. Получает звания майора, подполковника…

Признается, что для пожарных самые трудные пожары в физическом плане – это когда горят сарай с сеном, “финские” домики и пожары на торфяниках и в лесах. Не раз приходилось обходить огонь, выводить за собой молодых. Всегда чувствовал свою ответственность за жизни коллег, но Александр Барановский делал все так, чтобы не было стыдно за свои поступки.

У него прекрасная семья. Жена работает медсестрой в дошкольном учреждении г. Столина. Старший сын Максим пошел по стопам отца. Он – старшина части в Лунинецком РОЧС. Дочь Екатерина работает в Вороневской средней школе. Зять Владимир Александрович Шило работает диспетчером в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Младшая Ксения учится в шестом классе Белоушской средней школы. Играет на баяне, увлекается танцами. Как говорит, в жизни все возвращается к нам бумерангом. Явный пример тому – семья Барановских. В семье – два приемных ребенка, к которым Алла и Александр всегда относились как к родным. Да и дети дружны и неделимы. Дмитрий сегодня является командиром разведгруппы десантных войск в Слониме. Кристина живет в Бресте, работает продавцом в сети «Евроопт». В дружной семье всегда есть повод собраться вместе, поговорить по душам. А еще у Аллы Адамовны и Александра Ивановича есть внук и внучка, ждут третьего.

Когда укрощать огонь для Александра Барановского стало ежедневной работой, то хочется найти себе занятие по душе, чтобы просто отдохнуть, отвлечься. Он – прекрасный хозяин. Все делает своими руками. Прибегает к помощи сыновей. Да и навыки, приобретенные в училище, пришлись к месту.

Александр Иванович увлекается борьбой, спортом. Он является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Сколько себя помнит, столько играет в футбол. Несмотря на все травмы, вновь и вновь возвращается к любимому занятию. Играет не только на районном уровне, но и отстаивает честь района в баталиях вплоть до международного уровня. Приверженец единоборств и тенниса.

Любит Александр Иванович петь. По душе ему пришлись не только казачьи песни, но и общение, традиции, джигитовка. Через всемирную паутину нашел единомышленников. Его пригласили поучаствовать в сборах казаков ОО “Белорусское казачество”. Шутит, что возвращается к своим корням, ведь не напрасно он Казакевич.

Не расстается Александр Иванович и со своим фотоаппаратом. Он фотографирует коллег во время работы, несения службы, различных мероприятий, но так, чтобы те не догадывались об этом. Традиционно вручает фото, когда товарищ уходит на заслуженный отдых.

Александр Иванович считает, что в Столинском РОЧС молодым есть на кого равняться. Это и старший водитель Алексей Викторович Буйнич, и начальник караула Николай Николаевич Русенчик, которые верны своему призванию, и другие. Главное в профессии – не воспринимать её как источник дохода, а в первую очередь спешить на помощь другим. И это обязательно будет высоко цениться людьми.

Александр Барановский за время работы в отделе по чрезвычайным ситуациям неоднократно получал награды за многолетнюю и добросовестную службу, за значительный вклад в обеспечение безопасности граждан, активное участие в ликвидации пожаров. Среди них – Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2016 г.), Грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям (2013 г.), Грамота Столинского райисполкома (2016 г.), Благодарность районного Совета депутатов (2014 г.).

Спасатель взял себе за правило помагать пожилым, тем, кто слабее или просто нуждается во внимании и поддержке. Говорит, что добро всегда возращается…

Ведь жизнь – это зеркало, в которое нужно смотреться гордо, чтобы не было стыдно за свои поступки.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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