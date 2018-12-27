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Яркая, весёлая, энергичная

28.12.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Яркая, весёлая, энергичная
Контролер отделения пограничного  контроля «Верхний Теребежов» Ольга Викторовна Невдах  живет в Пинске, но уже на  протяжении пяти лет охраняет  рубежи нашего государства в Столинском районе.

Ольга – очень   веселый и жизнерадостный человек. Энергии и сил у нее хватает не только на своего ребенка, работу, но и на общественную жизнь. Девушка из серьёзного военнослужащего вмиг может превратиться в яркого, веселого клоуна.  С этой ролью Ольга подружилась еще в школьные годы. Всегда на новогодних утренниках и других мероприятиях была клоуном, Бабой Ягой и другими персонажами. В Академии МВД к яркой девушке также прижился этот образ.

Ольга Викторовна – член  волонтерской организации «С добротой по миру», которая функционирует в Пинске уже два года. Волонтеры  работают  с больными детьми, создавая праздничную атмосферу.  Сами подготовили костюмы, пошли первый раз в больницу и были просто потрясены реакцией детей. Они были в восторге. С тех пор Ольга не расстается с образом клоуна.  

В ОПК «Верхний Теребежов», Пинском погранотряде существует традиция поздравлять детей военнослужащих в преддверии новогодних праздников. Не забывают про многодетные семьи, детей с инвалидностью. Также пограничники посещают Теребежовскую среднюю школу и традиционно поздравляют педагогов и учащихся накануне праздников.

Небольшая компания – Дед Мороз, Снегурочка и клоун – долгожданные гости в семьях коллег. 

Ольга отмечает, что главное – желание, а время на воплощение таких интересных дел всегда найдется. Приятно, когда тебе рады, и благодаря добрым людям, их участию можно сделать этот мир лучше, добрее и подарить частичку своего тепла другим.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

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Контролер отделения пограничного  контроля «Верхний Теребежов» Ольга Викторовна Невдах  живет в Пинске, но уже на  протяжении пяти лет охраняет  рубежи
 
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