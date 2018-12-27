100-летие БССР глазами молодого поколения

У каждого из нас своё представление о том или ином историческом событии. Если рассматривать 100-летие БССР, то для поколений, которые были рождены в тот период, – это одно восприятие через призму своих воспоминаний, чувств, переживаний, событий. Поколение, рождённое после 1991 года, воспринимает время СССР уже как определённую главу в учебнике истории. Хотя молодые люди, школьники ещё имеют возможность послушать своих мам, бабушек и дедушек, которые расскажут о фактах того периода через события из своей жизни.

Накануне дня рождения БССР встретилась с учениками 11 класса – сегодняшними учениками, а завтрашними выпускниками, чтобы узнать, что они знают о том периоде и как его воспринимают. Ребята отвечали на разные вопросы по истории БССР, высказывали свою точку зрения.

Но что мне очень понравилось – проявляли свою гражданскую позицию, показывали свою любовь к родной стране, защищали её позицию на мировой арене, уверенно смотрят в завтрашний день Беларуси.

Артём ШОЛОМИЦКИЙ:

– Если говорить о нужности празднования 100-летия, то моя позиция: даты должны быть напоминанием об исторических событиях. Человек имеет такое свойство – анализировать всё происходящее. Это позволяет изучить ход истории. Мы изучаем процессы, которые происходили в то время. Это наш опыт. Его не надо забывать, надо делать выводы.

Михаил ДЕНИЩИЦ:

– За период жизни БССР – с 1 января 1919 до 1991 года – в нашей стране произошли значительные изменения. Что и как было тогда – мы знаем из рассказов бабушек, дедушек. Они с теплотой вспоминают то время, говорят о сплочённости общества. Даже из их рассказов чувствуется общая социалистическая идея. Люди жили больше для других, чем для себя. В наше же время важно личное становление, люди не задумываются о других, каждый ищет свою выгоду. Поменялось мировоззрение, отношение людей.

Алина ЛЕШКЕВИЧ:

– Стоит отметить, что создание БССР – это создание белорусской нации. Белорусы более глубоко осознали важность выделения себя в отдельное государство, хоть и в составе СССР.

Этот период нельзя выбросить из нашей истории. Если рассматривать то время, то Беларусь имела старшего брата, который помогал её становлению – финансовому, экономическому. Это было особенно ощутимо после развала СССР, когда мы остались одни, без поддержки и ориентиров.

Анастасия ВОЛОДКЕВИЧ:

– До 1919 года Беларусь находилась то под Россией, то под Польшей. А вот документальное подтверждение единой страны мы получили в 1919 году, а когда в 1939 году произошло объединение с Западной Белоруссией, тогда мы приобрели и современную территорию.

Анастасия ЛИЧЕВСКАЯ:

– Жизнь БССР в составе СССР – это возможность тесного сотрудничества с разными странами, которые входили в социалистический союз. И сейчас со многими уже суверенная Беларусь поддерживает хорошие отношения. В каком-то смысле плохо, что страну разрезали, как говорит наш учитель истории, по живому. Ведь остались родственные связи, экономические. И всё было разделено на части, многое перестало действовать. Но в то же время это стало стартом для развития страны, в которой мы живём. Именно после развала СССР Беларусь стала суверенной и независимой страной. Было трудно. Но этот этап был пережит. И теперь о нас знают, мы уверенно заявляем о себе. Мы уже занимаем определённую позицию в мире. Теперь мы не сфера чьих-то интересов. У нас есть свои интересы.

Анастасия САВЧУК:

– Каждому народу надо помнить, откуда истоки. Поэтому дата 100-летия БССР – это напоминание всем о том периоде. Когда мы забудем о нём, то потеряем частичку истории, близкой и важной для нас. Такие даты позволяют посмотреть в прошлое и понять, сравнить, что мы имели, и что будем иметь в итоге.

Ведь в прошлом БССР были великие события. Даже если говорить о периоде Великой Отечественной войны – это большая победа над фашизмом, в которой Беларусь понесла значительные потери, но и вклад нашей страны огромен.



Екатерина МАТЮХ:

– Когда на мероприятиях звучит гимн Беларуси, то я всем сердцем чувствую его слова, представляю весь исторический путь, все преграды и победы, которые были на пути нашего становления. У меня всегда бегут мурашки по коже, когда осознаю значимость слов. И знаю, что мои одноклассники солидарны в этом. Поэтому пою гимн от чистого сердца, вдохновенно и с радостью, что живу в Беларуси.

Если с детства закладывать любовь к своей стране, то это чувство гордости за свою Родину будет приживаться. Человек-патриот – это не тот, кто кричит об этом, это тот, кто своими действиями подтверждает свой патриотизм.

Татьяна СЕГЕН

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