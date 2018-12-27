В целях профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и недопущения происшествий по вине лиц управляющих транспортными средствами находясь в состоянии алкогольного опьянения, обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция 28 декабря 2018 года на территории Республики Беларусь проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Останови пьяного водителя!».

Работа по профилактике и выявлению таких нарушителей является одним из главных направлений служебной деятельности подразделений ГАИ. В период проведения мероприятия инспектора ДПС активизируют работу на территории сельских советов, уделяя внимание всем участникам дорожного движения.

С начала этого года сотрудниками отделения ГАИ Верхнедвинского РОВД привлечено к административной ответственности по ч.1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь 68 водителей, которые управляли транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить, что при повторном управлении транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения в течении одного года после наложения административного взыскания за аналогичное нарушение наступает уголовная ответственность, а транспортное средство подлежит конфискации независимо от права собственности.

Отделение ГАИ Верхнедвинского РОВД обращается ко всем гражданам: «Если Вам стало известно о лице находящимся в состоянии алкогольного опьянения и управляющем транспортным средством, незамедлительно сообщите по телефону 102. Этим Вы спасёте жизнь человека и предотвратите ДТП».

Старший госавтоинспектор ОГАИ Верхнедвинского РОВД О.С. Лонь.