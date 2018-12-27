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«Старались для пассажиров». В Могилеве ездят троллейбусы с елками и Дедами Морозами-водителями

28.12.2018 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Троллейбусы с иллюминацией, настоящей елкой и водителем в костюме Деда Мороза курсируют по Могилеву. Транспорт работает в обычном режиме, сообщает ТРК «Могилев».

Конкурс на самый украшенный транспорт в Троллейбусном парке № 1 проводят уже третий год. Экипажи сами украшают свои троллейбусы.

— Пассажиры спрашивают, как мы делали некоторые украшения. Если есть время, прямо на ходу показываю, — говорит кондуктор Галина Вегнер.

Водитель Ирина Нестерук рассказывает, что украшенный по-новогоднему троллейбус поднимает настроение даже самым хмурым пассажирам: «Мы ведь в первую очередь стараемся для них».

Таких украшенных троллейбусов по Могилеву ездит около десяти. Нарядили и электробусы. За лучшее украшение транспорта водители получают премии и дипломы.

 
Теги: Могилев
 
 
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