«Старались для пассажиров». В Могилеве ездят троллейбусы с елками и Дедами Морозами-водителями

Троллейбусы с иллюминацией, настоящей елкой и водителем в костюме Деда Мороза курсируют по Могилеву. Транспорт работает в обычном режиме, сообщает ТРК «Могилев».

Конкурс на самый украшенный транспорт в Троллейбусном парке № 1 проводят уже третий год. Экипажи сами украшают свои троллейбусы.

— Пассажиры спрашивают, как мы делали некоторые украшения. Если есть время, прямо на ходу показываю, — говорит кондуктор Галина Вегнер.

Водитель Ирина Нестерук рассказывает, что украшенный по-новогоднему троллейбус поднимает настроение даже самым хмурым пассажирам: «Мы ведь в первую очередь стараемся для них».

Таких украшенных троллейбусов по Могилеву ездит около десяти. Нарядили и электробусы. За лучшее украшение транспорта водители получают премии и дипломы.