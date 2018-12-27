В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

В молодости жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы широкими. С годами, особенно в пожилом возрасте, человек все больше понимает, что ему уже не все по силам, а его проблемы, в основном, могут интересовать только близких родственников. Но это не так. Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» не оставляет без внимания людей преклонного возраста.





27 декабря 2018 года в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения «Тёплый дом» было по-особенному празднично и многолюдно. С концертной программой, посвящённой новогодним и рождественским праздникам, его посетили учащиеся и учителя школы искусств и представители Сморгонской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Концертная программа «По душам!» прошла на одном дыхании. В ней приняли участие учащиеся школы и народная вокальная группа «Кантабиле». Концерт получился особенным! Артисты подарили огромное количество улыбок и теплых слов находящимся там ветеранам и пожилым людям. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами! А в конце праздника всех ждало сладкое угощение от Сморгонской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».





















Любовь МАЛЫШЕВА.

Фото автора.