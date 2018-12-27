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В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

28.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В молодости жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы широкими. С годами, особенно в пожилом возрасте, человек все больше понимает, что ему уже не все по силам, а его проблемы, в основном, могут интересовать только близких родственников. Но это не так. Коллектив ГУО «Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского» не оставляет без внимания  людей преклонного возраста.

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

27 декабря 2018 года в учреждении «Территориальный  центр социального обслуживания населения «Тёплый дом» было по-особенному празднично и многолюдно. С концертной программой, посвящённой новогодним и рождественским праздникам, его посетили учащиеся и учителя школы искусств и представители Сморгонской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Концертная программа «По душам!» прошла на одном дыхании. В ней приняли  участие учащиеся школы и народная вокальная группа «Кантабиле». Концерт получился особенным! Артисты подарили огромное количество улыбок и теплых слов находящимся там ветеранам и пожилым людям. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами!  А в конце праздника всех ждало сладкое угощение от Сморгонской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

В Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» состоялся концерт «По душам!»

Любовь МАЛЫШЕВА.

Фото автора.

 
 
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В молодости жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы широкими. С годами, особенно в пожилом возрасте, человек все больше понимает, что ему уже не...
 
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