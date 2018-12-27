Анфимов: только искренние забота и тепло приносят праздник в детские души

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенка невозможно обмануть подарками, если нет душевного тепла. Только оно дарит радость и приносит праздник в детские души. Такое мнение высказал сегодня председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в Ждановичском детском доме, который он посетил во время республиканской акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство заботится о том, чтобы дети не оставались обделенными, и создается обстановка неравнодушия, в которой спонсоры тянутся к вам. Но, с другой стороны, это материальное. Можно помочь деньгами, укреплением материально-технической базы. Самое же главное идет от сердец воспитателей и людей, которые работают в таких учреждениях. Ребенка невозможно обмануть, если нет душевного тепла. Никакая игрушка не заменит заботу и семейное, душевное тепло. Вы это несете, помогаете им пройти путь становления человека", - обратился к работникам детского дома Леонид Анфимов.

"Конечно, любому ребенку хочется к папе и маме, потому что им не хватает материнского тепла, домашнего очага. Этих мальчиков и девочек забрали из семьи по объективным причинам - они дома лишены должной заботы и тепла. И все равно каждый из них верит в то, что его мама, папа самые лучшие. Внимание родителей трудно заменить, каким бы ни был посторонний человек добрым, душевным, отзывчивым", - добавил Леонид Анфимов.

Он подчеркнул, что особый контингент детей, которые волею судьбы оказались в Ждановичском детском доме, заставляет его оставаться верным данному учреждению. "Если бы знал, что наше посещение приносит такое счастье, поставил бы здесь у елки стул и не сходил с места весь год, чтобы дети радовались, - признался Леонид Анфимов. - Нормального человека к детям тянет всегда. У меня самого есть маленькие внучки. Когда я общаюсь с ними, получаю огромный заряд бодрости и вдохновения на работу. И когда появляется возможность посетить такие детские учреждения, всегда откликаюсь. Это непосредственное общение дарит радость".

Представители КГК, Департамента финансовых расследований, Минских обл- и райисполкомов, перешагнув порог детских комнат, почувствовали расположение ребят. "Проходите, пожалуйста", - пригласили 4-летние малыши и, взяв за руки взрослых, по-хозяйски повели знакомить со своими владениями, игрушками и новыми кроватками. Встречались среди подросших ребят и знакомые лица. Правда, 5-летняя Оксана, смущаясь, так и не призналась, узнала ли доброго друга детского дома. Зато Никита и Сережа, подскочив и пританцовывая, наперебой начали рассказывать, кем будут на утреннике: котиком, собачкой, зайчиком, медведем, снеговиком. И уже спустя несколько минут эти сказочные крохи оказались на руках у взрослых, обнимая и радуясь теплу и вниманию.

Заглянув в каждый уголок, гости убедились, что у детей есть все необходимое для гармоничного развития. "Нам нравится!" - подтвердили хором сами дошколята.

Обмен подарками стал кульминацией волшебной сказки, которую подготовили вместе педагоги и дети. Они с гостями водили хороводы вокруг главной елки. Радостные лица и непосредственность детей заставили взрослых на время забыть о заботах и поверить в чудеса. Ведь и те, и другие могут друг для друга стать настоящими волшебниками, подарив улыбки, любовь и семью. Кстати, ее скоро обретут две девочки. Причем пятилетняя Ангелина будет встречать праздник в кругу приемной семьи, которая в будущем планирует удочерить малышку. А Маша в начале следующего года окажется в объятьях родных брата и сестры, которые уже обживают новый дом семейного типа.

Ждановичский детский дом сегодня дарит тепло и уют 32 ребятам с особенностями психофизического развития в возрасте с 3 до 7 лет (3 сироты и 29 - оставшихся без попечения родителей). Как отметила директор учреждения Тамара Красовская, с момента открытия дошкольного учреждения (в 1981 году) более 50 воспитанников были устроены в семьи.

Участие работников Комитета государственного контроля в новогодней благотворительной акции "Наши дети" за пять лет стало доброй традицией. За это время, исходя из пожеланий подшефных, для учреждения за счет личных средств работников Комитета госконтроля были куплены ковры, телевизор, стиральная машина, пылесосы и прочая техника. И это не считая сладких подарков. Вот и в этот раз дети искренне радовались красивым мягким снеговикам с мешками конфет, игрушечным смартфонам. А также малыши с нетерпением ждут, когда в подаренном большом аквариуме заблестит разноцветными чешуйками и плавниками подводная жизнь. Руководство же с благодарностью принимало кухонный инвентарь, который внесет дополнительный уют в детский дом.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января.-0-