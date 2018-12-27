Прибытие белорусской гуманитарной помощи в Сирию планируется в конце февраля

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что белорусская гуманитарная помощь будет доставлена в Сирию в конце февраля. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена в Клайпеду, а оттуда после перегрузки морским путем в Сирию. "Примерное время прибытия гуманитарного груза - конец февраля. К этому же времени будет подготовлен состав делегации МЧС, которая поедет оказывать помощь в оформлении документов и раздаче гуманитарного груза нуждающимся", - рассказал Сергей Новик.

В Сирию отправят шесть контейнеров, общий вес груза более 50 т. Гуманитарная помощь сформирована с учетом потребностей сирийской стороны. В нем все самое необходимое, в том числе компрессорные установки, дизель-генераторы, инструменты для разборки завалов, а также школьные принадлежности, парты, детские одежда и обувь.

Беларусь по поручению главы государства уже в четвертый раз оказывает гуманитарную помощь Сирии. Всего страна более 60 раз с 1999 года отправляла такого рода грузы нуждающимся.

Как сообщалось, в Сирию отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. Гуманитарная помощь оказана почти на Br1 млн.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии.-0-