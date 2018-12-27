ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Скрываться нет смысла». На YouTube объявился мужчина, который привез в больницу избитого парня, тот умер

28.12.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

33-летний Артур Бруйло — беглец, который объявлен в межгосударственный розыск. В сентябре сразу после драки в магазине, в которой до смерти избили парня, Артур вместе с женой уехали из страны. Его супруга уже вернулась на родину, но сам Артур не спешит в Беларусь. Зато снял и выложил на YouTube сразу несколько роликов, где рассказал свою версию произошедшего.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

— Решил, пока следствие будет разбираться, побуду в России. Поменял все телефоны, жены телефон вообще продал. Обязательно приеду, бегать не буду, нет в этом смысла, рано или поздно вернусь на родину. Хотелось, чтобы следователь разбирался в этом честно, не пытался меня примотать, потому что ранее я уже был судим, не повесил на меня и дело с концом, — говорит Артур в роликах, которые выложил на YouTube. Он не называет место, где сейчас находится, все записи ведутся из квартиры.

По информации TUT.BY, Артур беглец со стажем, вместе с женой мужчина уже скрывался в России от правоохранительных органов. Однако эту историю ни Артур, ни его жена Кристина не рассказывают.

Напомним, 10 октября столичная милиция сообщила: супружеская пара объявлена в розыск. Следствие подозревает 33-летнего Артура в том, что он выпивал спиртное в компании трех человек, а затем нанес 25-летнему парню множественные удары по голове и туловищу.

— Затем ныне подозреваемый мужчина со своей супругой доставили парня в больницу, после чего скрылись на автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице, — рассказывала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

В конце ноября в Беларусь вернулась Кристина, жена Артура. По ее версии, пара никуда не сбегала, так сложились обстоятельства: муж еще раньше планировал запускать бизнес в России, поэтому уехали. На вопросы о произошедшем Артур отвечал: «Не лезь не в свое дело!». Во время пребывания в России карточками не рассчитывались, новости не читали.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта, приятеля Артура, уже передано в суд, сообщает СК. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сам же Артур объявлен в межгосударственный розыск. Его жена выступит на суде в качестве свидетеля.

«Разозлился и нанес Сергею удар ногой»

Артур, рассказывая про события той ночи, часто повторяет: «Че за ерунда? Фиг его знает. Давай вали отсюда. Быдло-пати». По данным TUT.BY, в ту ночь мужчина выпивал в магазине со знакомым и двумя соседями, молодыми парнями, которые приходятся друг другу родными братьями. Они иногда помогали что-то ремонтировать Артуру. Именно он позвал братьев выпить вечером 30 сентября. По словам беглеца, в ту ночь они постоянно пили, сначала в одном месте, потом в его собственном магазине. Хотя, общаясь с журналистом TUT.BY, жена Артура утверждала, что не знает, чем занимается ее муж.

— Мы сидели в кабинете, стали выпивать, Сергей (парень, который потом скончался в больнице — Прим. TUT.BY) попросил чипсы Lays, их не было, он начал говорить: «Что у тебя за магазин, что таких чипсов нет?». Тут Саша (обвиняемый по уголовному делу — Прим. TUT.BY) сказал: «Малой, чего ты ноешь? Ешь, пьешь тут на халяву. Угомонись или я сам тебя угомоню». Ситуация накалилась. В общем, я разозлился. Подошел и нанес Сергею удар ногой, хотел попасть в грудь, а попал в плечо. Он упал, я подошел, схватил за грудки, поднял на ноги: «Че ты себе позволяешь?». Ну, в общем, поругались там с матами, потом пожали друг другу руки: «Не держи зла».

Свою причастность к избиению до смерти парня, мужчина отрицает. По данным TUT.BY его версия расходится с версией остальных участников драки. Кроме того, Артур привез потерпевшего в больницу и не сказал врачам правду. Сообщил, что избитого неизвестного нашли в парке. Оставил Сергея в бессознательном состоянии и уехал.

— Почему так сказал? Знал, что будет милиция. Не хотел, чтобы приехали в магазин, допрашивали соседней, не хотел этого кипиша. Думал, Сергей придет в себя, даст показания, — говорит Артур. — Уехал, решил на связь пока не выходить. Пусть милиция в начале разберется. Я ранее судимый за пьяный руль, еще в 20-летнем возрасте.

Подробности мужчина опускает, не упоминая про другие судимости. Как и его жена, он придерживается версии, что из страны не убегал. Это была запланированная поездка в Россию. Его защитник адвокат Евгений Маслов от комментариев TUT.BY отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня 33-летний Артур беглец, который объявлен в розыск белорусской милицией. В сентябре сразу после драки в магазине, в которой до смерти избили парня, Артур...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прибытие белорусской гуманитарной помощи в Сирию планируется в конце февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика