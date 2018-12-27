«Скрываться нет смысла». На YouTube объявился мужчина, который привез в больницу избитого парня, тот умер

33-летний Артур Бруйло — беглец, который объявлен в межгосударственный розыск . В сентябре сразу после драки в магазине, в которой до смерти избили парня, Артур вместе с женой уехали из страны. Его супруга уже вернулась на родину, но сам Артур не спешит в Беларусь. Зато снял и выложил на YouTube сразу несколько роликов, где рассказал свою версию произошедшего.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

— Решил, пока следствие будет разбираться, побуду в России. Поменял все телефоны, жены телефон вообще продал. Обязательно приеду, бегать не буду, нет в этом смысла, рано или поздно вернусь на родину. Хотелось, чтобы следователь разбирался в этом честно, не пытался меня примотать, потому что ранее я уже был судим, не повесил на меня и дело с концом, — говорит Артур в роликах , которые выложил на YouTube. Он не называет место, где сейчас находится, все записи ведутся из квартиры.

По информации TUT.BY, Артур беглец со стажем, вместе с женой мужчина уже скрывался в России от правоохранительных органов. Однако эту историю ни Артур, ни его жена Кристина не рассказывают.

Напомним, 10 октября столичная милиция сообщила: супружеская пара объявлена в розыск . Следствие подозревает 33-летнего Артура в том, что он выпивал спиртное в компании трех человек, а затем нанес 25-летнему парню множественные удары по голове и туловищу.

— Затем ныне подозреваемый мужчина со своей супругой доставили парня в больницу, после чего скрылись на автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице, — рассказывала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

В конце ноября в Беларусь вернулась Кристина, жена Артура. По ее версии, пара никуда не сбегала, так сложились обстоятельства: муж еще раньше планировал запускать бизнес в России, поэтому уехали. На вопросы о произошедшем Артур отвечал: «Не лезь не в свое дело!». Во время пребывания в России карточками не рассчитывались, новости не читали.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта, приятеля Артура, уже передано в суд , сообщает СК. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сам же Артур объявлен в межгосударственный розыск. Его жена выступит на суде в качестве свидетеля.

«Разозлился и нанес Сергею удар ногой»

Артур, рассказывая про события той ночи, часто повторяет: «Че за ерунда? Фиг его знает. Давай вали отсюда. Быдло-пати». По данным TUT.BY, в ту ночь мужчина выпивал в магазине со знакомым и двумя соседями, молодыми парнями, которые приходятся друг другу родными братьями. Они иногда помогали что-то ремонтировать Артуру. Именно он позвал братьев выпить вечером 30 сентября. По словам беглеца, в ту ночь они постоянно пили, сначала в одном месте, потом в его собственном магазине. Хотя, общаясь с журналистом TUT.BY , жена Артура утверждала, что не знает, чем занимается ее муж.

— Мы сидели в кабинете, стали выпивать, Сергей (парень, который потом скончался в больнице — Прим. TUT.BY) попросил чипсы Lays, их не было, он начал говорить: «Что у тебя за магазин, что таких чипсов нет?». Тут Саша (обвиняемый по уголовному делу — Прим. TUT.BY) сказал: «Малой, чего ты ноешь? Ешь, пьешь тут на халяву. Угомонись или я сам тебя угомоню». Ситуация накалилась. В общем, я разозлился. Подошел и нанес Сергею удар ногой, хотел попасть в грудь, а попал в плечо. Он упал, я подошел, схватил за грудки, поднял на ноги: «Че ты себе позволяешь?». Ну, в общем, поругались там с матами, потом пожали друг другу руки: «Не держи зла».

Свою причастность к избиению до смерти парня, мужчина отрицает. По данным TUT.BY его версия расходится с версией остальных участников драки. Кроме того, Артур привез потерпевшего в больницу и не сказал врачам правду. Сообщил, что избитого неизвестного нашли в парке. Оставил Сергея в бессознательном состоянии и уехал.

— Почему так сказал? Знал, что будет милиция. Не хотел, чтобы приехали в магазин, допрашивали соседней, не хотел этого кипиша. Думал, Сергей придет в себя, даст показания, — говорит Артур. — Уехал, решил на связь пока не выходить. Пусть милиция в начале разберется. Я ранее судимый за пьяный руль, еще в 20-летнем возрасте.

Подробности мужчина опускает, не упоминая про другие судимости. Как и его жена, он придерживается версии, что из страны не убегал. Это была запланированная поездка в Россию. Его защитник адвокат Евгений Маслов от комментариев TUT.BY отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.