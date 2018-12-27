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Запрет на вылов налима

28.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Нерестится налим небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Икрометание происходит при температуре воды около 1-3 градусов. При сильных морозах нерест протекает активнее, при оттепелях растягивается на месяц и более. Плодовитость налима очень высокая, у особей крупных размеров достигает миллиона икринок. Но несмотря на это выживаемость икринок и личинок мала. Большое количество икры поедается другими рыбами, а часть и самим налимом.

За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовная, если будет добыто более трех особей этого вида. Кроме того, за каждую пойманную особь налима в период нереста придется выплатить 27 базовых величин (661,5 рубля) в качестве возмещения причиненного природе вреда.

https://gosinspekciya.gov.by/

 
 
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С 25 декабря в рыболовных угодьях Беларуси действует запрет на вылов налима обыкновенного, который продлится до 28 февраля 2019 года. В этот период налим идет на...
 
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