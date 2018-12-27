Белорусов приглашают принять участие в акции по отправке поздравительных открыток одиноким людям

Раньше сервис «Весточка» организовывал отправку посылок и писем только в места лишения свободы. Теперь, перед новогодними праздниками, появилась возможность подарить немного тепла ветеранам и одиноким пенсионерам, жителям интернатов для престарелых и инвалидов, пациентам больниц.

Сервис предлагает бесплатно отправить 2019 открыток. Чтобы поздравить с наступающими праздниками, нужно зайти на сайт «Весточки», выбрать дизайн открытки, определиться с адресатом. Далее можно оставить короткое (до 200 символов) пожелание.

Сначала волонтеры от руки перенесут все теплые слова на открытки. Весточки будут отправлять партиями, первую положат в почтовые ящики уже в начале января.

Каждую открытку организаторы планируют отправлять в конверте, куда положат еще один с марками. В ответном послании получателей попросят рассказать, какое место им хотелось бы увидеть из окна в данный момент: это может быть, к примеру, родительский дом или главная елка страны.

Ответы соберут в единую базу на сайте «Весточки» в открытом доступе и предложат волонтерам сделать фотографии. Когда пожелание будет исполнено, снимок направится к человеку, который описал этот вид из окна в письме, но по разным причинам не может оказаться там, где хотел.

Республиканский конкурс социальных проектов SocialWeekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время в нем участвовали более 2,5 тыс. уникальных идей. Благодаря конкурсу инициативы уже получили поддержку более чем на $300 тыс.