ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусов приглашают принять участие в акции по отправке поздравительных открыток одиноким людям

28.12.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Раньше сервис «Весточка» организовывал отправку посылок и писем только в места лишения свободы. Теперь, перед новогодними праздниками, появилась возможность подарить немного тепла ветеранам и одиноким пенсионерам, жителям интернатов для престарелых и инвалидов, пациентам больниц.

Сервис предлагает бесплатно отправить 2019 открыток. Чтобы поздравить с наступающими праздниками, нужно зайти на сайт «Весточки», выбрать дизайн открытки, определиться с адресатом. Далее можно оставить короткое (до 200 символов) пожелание.

Сначала волонтеры от руки перенесут все теплые слова на открытки. Весточки будут отправлять партиями, первую положат в почтовые ящики уже в начале января.

Каждую открытку организаторы планируют отправлять в конверте, куда положат еще один с марками. В ответном послании получателей попросят рассказать, какое место им хотелось бы увидеть из окна в данный момент: это может быть, к примеру, родительский дом или главная елка страны.

Ответы соберут в единую базу на сайте «Весточки» в открытом доступе и предложат волонтерам сделать фотографии. Когда пожелание будет исполнено, снимок направится к человеку, который описал этот вид из окна в письме, но по разным причинам не может оказаться там, где хотел.

Республиканский конкурс социальных проектов SocialWeekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время в нем участвовали более 2,5 тыс. уникальных идей. Благодаря конкурсу инициативы уже получили поддержку более чем на $300 тыс.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель Х сезона республиканского конкурса SocialWeekend проект «Весточка» совместно с фондом «Добра» запустили акцию и предлагают отправить открытки людям,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег и до -5°С ожидается в Беларуси 29 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика