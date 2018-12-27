«Найди меня, мама!»



С ней – хоть в разведку

В жизни 16-летней Валерии было много перипетий, но она не унывает. Старается во всем находить положительные моменты и с оптимизмом смотрит в будущее. В коллективе о девушке говорят как о лидере. Она энергичная, напористая, добрая, отзывчивая, коммуникабельная, не боится выделяться среди сверстников и умеет отстаивать свои интересы, а если потребуется – защитит слабых. Кроме того, для ребят Валерия – надежный товарищ, с которым можно смело пойти в разведку. Ей доверяют, к ней прислушиваются.

– Занимаюсь легкой атлетикой, хорошо играю в шахматы, иногда рисую, – скромно рассказывает о себе Валерия. – Учусь в девятом классе, любимые предметы – физкультура, математика и физика. Несмотря на тягу к точным наукам, хочу стать проводницей и много путешествовать.

Самые яркие впечатления Валерии – поездка к прабабушке в Грузию и на оздоровление в Италию, где она была трижды:

– Мне посчастливилось увидеть, как живут итальянцы, познакомиться с их историей, попробовать кухню, поплавать в море и побывать в горах. За то время, что я гостила в семьях, научилась понимать итальянский язык и даже выражать на нем свои мысли. С принимающей стороной мы не теряем связь и общаемся, это прекрасные люди. Я бы хотела жить в дружной семье, где царит мир, любовь и согласие, домочадцы вместе проводят время, делят радости и невзгоды.



Маленький человек с большой мечтой

о счастье

В детском социальном приюте шестилетний жизнерадостный Никита недавно узнал о профессии машиниста электропоезда и теперь представляет, как самостоятельно будет проверять исправность локомотивов, знакомиться с маршрутами следования и колесить

по Беларуси.

Никита смышленый, добрый, ласковый и активный мальчик. Он легко идет на контакт со взрослыми и детьми, с интересом относится ко всему новому, всегда откликается на просьбу сверстников помочь. Любознательный озорник отдает предпочтение играм, связанным со строительством и машинками, любит лепить из пластилина, рисовать, слушать сказки и смотреть мультфильмы. Особенно нравится Никите играть в футбол, он – игрок, который старается привести команду к победе.

К дружбе Никита относится серьезно, поэтому хороших друзей у него немного. Большую часть времени он проводит с Илоной и Владом. С теплом и любовью он также отзывается о чутких и душевных воспитателях детского социального приюта Ирине Геннадьевне и Татьяне Юрьевне.

– Хочется, чтобы семья, в которой я буду жить, была дружной, чтобы мы любили друг друга, – робко поделился своей заветной мечтой юный собеседник.

Если вы хотите познакомиться с ребятами, звоните в детский социальный приют по телефону: 73-89-33.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора