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В Борисове прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек

28.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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– Мама, смотри, сколько Дедов Морозов! – с восторгом восклицает пятилетний малыш, в изумлении оглядываясь по сторонам.
И действительно, когда еще увидишь такое количество Дедов Морозов и Снегурочек в одном месте?! Более 100 сказочных героев собрались у парка им. Максима Горького. Неудивительно, что у юных борисовчан просто глаза разбегались от такого количества новогодних волшебников. Посмотреть парад главных персонажей Нового года пришли около тысячи жителей и гостей города.
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в канун праздника стало в Борисове хорошей традицией.

Шумная и веселая колонна прошла по проспекту Революции от парка до Дворца культуры им. М.Горького, то и дело скандируя: «С Новым годом!». Возглавил ее военный оркестр, который детскими композициями «Мы к вам приехали на час», «Расскажи, Снегурочка, где была» задавал настрой
зрителям.
Кстати, впервые в этом году среди шествующих были пятилетние-шестилетние Снегурочки и юный Дедушка Мороз. Они больше походили на маленьких гномиков, но выглядели очень мило. К слову, в этом году к сказочным персонажам, представляющим предприятия и учреждения образования, присоединились все желающие борисовчане в своих костюмах.
Конечной точкой шествия стала площадь ГДК им. М. Горького, где для детей и взрослых главным Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сотрудниками парка культуры и отдыха была подготовлена концертно-развлекательная программа. Концерт начался с общей фотосессии Снегурочек и Дедов Морозов на крыльце Дворца, а продолжился танцами, хороводами и играми. Снегурочки и Деды Морозы даже на ступеньках ГДК совместно со всеми желающими устроили флешмоб.

Наш корр.

 
 
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– Мама, смотри, сколько Дедов Морозов! – с восторгом восклицает пятилетний малыш, в изумлении оглядываясь по сторонам. И действительно, когда еще увидишь такое...
 
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