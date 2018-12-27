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Минтруда разъяснило новации в накоплении страхового стажа для отдельных категорий граждан

28.12.2018 14:36 — Новости Общества | БелТА  
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсия для самозанятых, новый порядок взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей, взыскание задолженности по платежам в ФСЗН с электронных кошельков - об этих и других новшествах, предусмотренных указом №500 "О государственном социальном страховании", корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

"Указ направлен на обеспечение прав и гарантий отдельным категориям граждан в области государственного социального страхования, а также совершенствование законодательства, регулирующего вопросы уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Два главных новшества в том, что самозанятые граждане получили право при желании делать страховые взносы в ФСЗН, а индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты смогут уплачивать эти взносы только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода. "Декларировать периоды работы ИП, нотариусы и адвокаты будут путем предоставления раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в органы фонда документов индивидуального (персонифицированного) учета. При этом ввести в заблуждение органы ФСЗН не получится, так как представленные этими плательщиками сведения будут сверяться с другими государственными органами. Для этого есть информресурсы республиканских органов госуправления, в том числе Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в нем указаны периоды приостановления деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами), базы данных налоговых органов (информация об уплате налогов). В банках будет запрашиваться информация о движении средств на текущих (расчетных) банковских счетах", - пояснили в Минтруда.

Сроки уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей остаются прежними - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Указом предусмотрена возможность уплаты взносов в течение всего отчетного года.

"Что касается физических лиц, деятельность которых не относится к предпринимательской, то им предоставлено право участия в системе государственного социального страхования на добровольной основе при условии уплаты взносов на пенсионное страхование в бюджет фонда. Если отчисления будут производиться с суммы не менее размера минимальной заработной платы, то у самозанятых лиц появится право на пенсию при достижении пенсионного возраста, инвалидности, потере кормильца", - добавили специалисты.

Есть еще некоторые новеллы, среди которых можно выделить обязанность плательщиков согласовывать с органами ФСЗН справки об отсутствии обязательства по перечислению платежей в бюджет фонда. Такое требование предусмотрено при получении средств на оплату труда в случаях приостановления операций по текущим (расчетным) банковским счетам и получения таких средств со счетов со специальным режимом функционирования.

Органам фонда предоставлено право взыскания задолженности плательщиков взносов с электронных кошельков.

"Индивидуальным предпринимателям и новой категории плательщиков - самозанятым лицам - важно оценивать и планировать свое пенсионное будущее уже сегодня, - подчеркнули в Минтруда и соцзащиты. - В страховой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пенсию, засчитываются периоды предпринимательской, творческой и иной деятельности только при условии, что параллельно производилась уплата взносов в бюджет фонда. Периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера, в стаж работы зачтены не будут либо засчитаются пропорционально внесенной сумме".

Для наглядности, специалисты привели пример расчетов: минимальная заработная плата (МЗП) в 2018 году составляла Br305, минимальный платеж для ИП при осуществлении деятельности целый месяц - Br106,75 в месяц (35% МЗП), самозанятого лица - Br88,45 (29%). Индивидуальный предприниматель за месяц перечислил в бюджет фонда Br53,4, самозанятый - Br44,23. В результате в страховой стаж для назначения пенсии им засчитается только 15 дней. К слову, в 2019 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии составит уже 17 лет, к 2025 году - 20 лет.

В Минтруда и соцзащиты напомнили, что органы фонда могут бесплатно сделать выписку из индивидуального лицевого счета желающим проверить свой страховой стаж за период, начиная с 1 января 2003 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсия для самозанятых, новый порядок взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей, взыскание задолженности по платежам в...
 
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Газета Авангард
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Полымя
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