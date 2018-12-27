ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тяжело видеть ребенка за решеткой». Начался суд над подростком, который с ножом напал на отца

28.12.2018 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Судебный процесс над 14-летним С. проходит в закрытом режиме. Школьника защищает адвокат, которого наняли активисты.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Очень тяжело видеть ребенка за решеткой, но я стараюсь держаться продуктивной линии. Тут важны не эмоции, а в самом деле разобраться в том, что произошло, — рассказывает TUT.BY потерпевший отец, подростка Дмитрий Тимашков.

В суде Ленинского района Минска начался процесс по делу 14-летнего школьника С. Подростка обвиняют в том, что 24 сентября он напал на отца, нанеся шесть ножевых ударов. Парню предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). Сегодня Дмитрий и С. впервые увидели друг друга после той трагедии. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, процесс проходит в закрытом режиме, без посторонних глаз. В зале кроме самого обвиняемого, судьи, народных заседателей, защитника и прокурора, присутствуют родители С. и психолог.

Напомним, осенью Дмитрий Тимашков, которого многие знают как Лилькиного папу, рассказал TUT.BY, как сын нанес ему шесть ножевых ударов.

— Сначала все казалось глупой шуткой. Удары за спиной были похожи на болезненные электрические разряды. Я не сообразил сразу, что это нож, думал, что сын просто дурачится. Шок… Поворачиваюсь и вижу своего ребенка с абсолютно холодными глазами, держит нож в руке и смотрит на меня как охотник. Началась борьба. Если честно, с трудом удалось забрать нож. Стало трудно дышать, от крови майка прилипла к спине. Очень хорошо помню, как С. сказал: «Я тебя ненавижу». И это говорит ребенок, которого я так люблю? Я стал орать: «Что ты наделал? Ты же разрушил весь мир! Вызывай скорую!» В итоге милиция приехала раньше, чем бригада врачей. Когда в квартиру вошли вооруженные парни в касках и спросили, кто нападавший, С. спокойно ответил: «Я нападавший».

Эта история разделила пользователей соцсетей. Одни считают, что отец — жертва. А другие, наоборот, уверены: он сам спровоцировал ребенка, слишком жестко воспитывал С., слишком мало уделял ему внимания, занимаясь реабилитацией больной дочки. Активисты из Фейсбука, которые встали на сторону обвиняемого С., сами собрали деньги и наняли школьнику адвоката. На тот момент родители заключили соглашение с другим защитником.

— И я, и моя бывшая жена написали заявление, чтобы второго адвоката отстранили от дела, но суд его не удовлетворил. Он и защищает С., в нашем уже не было никакого смысла, — говорит Дмитрий Тимашков.

Находясь в СИЗО, 14-летний С. написал несколько писем маме, с отцом на связь он не выходил.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный процесс над 14-летним С. проходит в закрытом режиме. Школьника защищает адвокат, которого наняли активисты.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Скрываться нет смысла». На YouTube объявился мужчина, который привез в больницу избитого парня, тот умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика