Прогноз погоды по областям в Беларуси составляется с точностью 97-98%, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.





«То, что необходимо улучшить прогнозирование погоды, в нашем обществе обсуждается давно. От главы государства поступило поручение улучшить работу Белгидромета. Были выделены средства на эти цели. Многое уже сделано в плане технической модернизации, оправдываемость прогнозов улучшилась. Мы достигли по областям точности прогнозов 97-98%, по областным центрам — 93-95%. Мы каждый год прибавляем. Наша работа направлена на максимальный результат», — сказал Андрей Худык.

Белгидромет открыл в Минске новую метеостанцию Строительство нового пункта метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске началось 2 апреля 2018 года, а 5 ноября был введен в строй первый пусковой комплекс. Министр подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о 100-процентной оправдываемости прогнозов.

«Вместе с тем мы к этому стремимся. С каждым годом, вкладывая инвестиции, привлекая новые технологии, обучая специалистов, мы будем к этому приближаться», — отметил он.

27 декабря в Минске в районе Уручья открылся новый комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений Белгидромета. Здесь впервые внедрен интегрированный подход функционирования различных сетей наблюдений: приземных метеорологических, актинометрических, гидрологических и аэрологических. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены приборы и оборудование.

«Этот комплекс позволит нашим синоптикам иметь более полную информацию, выявлять на ранней стадии опасные погодные явления и давать более точный прогноз», — добавил Андрей Худык.

Источник: БелТА

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО