МТЗ разрабатывает трактор для людей с ограниченными возможностями

Минский тракторный завод разрабатывает трактор, который будет адаптирован для управления людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, передает корреспондент БЕЛТА.





«Сейчас мы занимаемся социальной темой — это конструирование и изготовление трактора для людей с ограниченными возможностями, — отметил Федор Домотенко. — Это инновационный трактор с электронным управлением».

Машина будет оборудована в том числе лифтом. Гендиректор также рассказал, что серийное производство тракторов мощностью 500 лошадиных сил начнется примерно через три года.

«Трактор мощностью 450 лошадиных сил уже проходит испытания. После их окончания мы сразу начнем искать заказчиков. Спрос на них есть, но необходимо решить вопрос с навесным оборудованием — такой трактор должен быть им обеспечен, чтобы за один проход выполнять много технологических функций», — уточнил Федор Домотенко.

По словам гендиректора, ежегодно Минский тракторный завод поставляет технику примерно в 60 стран. Предприятие активно развивает промышленный туризм, и в этом году МТЗ посетили гости из 51 страны.

Источник: БелТА