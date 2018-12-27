В пригородных и междугородных автобусах в Витебской области появился бесплатный Wi-Fi

МТС обеспечил Wi-Fi-доступ в 32 автобусах, которые отправляются из Витебска. Теперь их пассажиры могут бесплатно пользоваться интернетом. Автобусы с Wi-Fi курсируют по пригородным и междугородним маршрутам. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.

Бесплатный интернет появился на маршрутах между Витебском и Минском. Оставаться онлайн можно во время поездки из областного центра в Лепель, Глубокое, Россоны, Ушачи, Поставы, Браслав, Чашники, Новополоцк и Новолукомль.

Помимо Витебска, автобусы с Wi-Fi выезжают с автовокзалов в Новополоцке, Орше, Глубоком и Браславе. В частности, пользоваться интернетом можно в автобусах из Орши в Витебск, Новополоцк, Лепель, Горки, Ореховск и Шибеки.

Бесплатный Wi-Fi доступен любому пассажиру автобуса. Нужно лишь пройти идентификацию: ввести номер мобильного телефона на портале авторизации. В ответ придет SMS с кодом, который надо указать при подключении. Сеть настроена так, чтобы интернетом могли комфортно пользоваться все пассажиры.

Заказчик организации Wi-Fi в автобусах — «Витебскоблавтотранс».