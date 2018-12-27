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Минприроды не дало противникам завода АКБ аудиозапись встречи с министром: «Сели батарейки»

28.12.2018 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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На встрече с Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, которая прошла 5 декабря в Минске, противников строительства под Брестом аккумуляторного завода попросили сдать всю аудио и видеозаписывающую аппаратуру, пообещав предоставить аудиозапись беседы. До сегодняшнего дня заветный файл активисты не получили. И не получат. Оказалось, в аудиозаписывающем устройстве сели батарейки.

Обещанную запись активисты попытались получить в ведомстве во время своего визита в Минск 10 декабря, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. Однако аудиофайл им не предоставили. Тогда они оставили запись в книге жалоб и предложений на имя министра:

«Уважаемый Андрей Павлович. На встрече с инициативной группой брестчан по теме аккумуляторного завода „АйПауэр“ вы в присутствии свидетелей пообещали предоставить аудиозапись встречи. 7.12.18 в ваш адрес была отправлена телеграмма с требованием предоставить обещанную вами аудиозапись. 10.12.18 нам в очередной раз нам было отказано в предоставлении аудиозаписи. Просим вас выполнить данное вами обязательство».

На днях активисты получили из Министерства ответ за подписью первого заместителя министра Ии Малкиной.

— Продолжительность приема составила пять с половиной часов вместо запланированных двух. Техническая возможность аудиозаписывающего устройства составляет порядка двух-трех часов непрерывной записи. Ввиду того, что аудиозапись продолжалась более указанного времени, это привело к полному разряду аккумуляторных батарей и сбою в сохранении информации, — объяснялось в письме.

Также в ответе сообщалось, что во время встречи на часть тем были даны полные и исчерпывающие пояснения, а на вопросы, требующие дополнительного изучения, ответы Министерство предоставило в письменном виде. Кроме того подчеркивалось, что аудиозапись личного приема — это право, а не обязанность руководителя организации.

Активисты с позицией министерства не согласны:

— Это такой способ уйти от фиксации ответов на неудобные вопросы активистов в связи со строительством аккумуляторного завода под Брестом, — считает Роман Кисляк.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

21 декабря в Брестский райисполком подали документы для регистрации инициативной группы по проведению местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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