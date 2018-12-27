«Мы глядим и не нарадуемся». Смотрите, как теперь выглядит Коложская церковь внутри

Завершилась реконструкция внутренней части старейшего храма Беларуси — Коложской церкви. Несмотря на то что строителям еще предстоит внести финальные штрихи в экстерьер, храм принимает прихожан и туристов, пишет « Вечерний Гродно ».





Балкон и галерею сделали в едином стиле

За обновление Коложи строители принялись сразу после того, как была завершена реконструкция южной стены. Ее пришлось двигать и заново обшивать долговечными досками из сосны. После этого новую стену оштукатурили, начались строительные работы внутри церкви и на прилегающей территории.

Входные двери заменены на более солидные. Справа от входа обновили лавку со свечками и церковной утварью. Балкон для певчих над входом переделали, использовали дубовые доски. Он стал чуть шире, чем был до ремонта. Наверх ведут подсвеченные аккуратные лестничные проемы. На площадке для хора осталось сделать немного — вытереть пыль и расставить столики для певчих.









— Немало пришлось потрудиться на замене галереи, идущей вдоль северной стены. Ее не обновили полностью, как было с балконом. Доски были аккуратно демонтированы, после чего их обработали специальным защитным составом, отшлифовали и вернули на прежнее место. При этом стоит отметить, что теперь балкон и галерея выполнены в одном цвете и формируют единую композицию, хотя и сделаны из материалов различных годов. При замене потолка использовались светлые доски, — рассказал главный инженер деревообрабатывающего производства ОАО «Гродножилстрой» Владимир Чирич.













Прозрачный пол смонтируют в январе

У южной стены установили стенды с фотографиями, на которых можно проследить этапы реконструкции церкви — от разборки обшивки южной стены до возвращения алтарной группы на свое место. Кстати, пол алтаря площадью 45 «квадратов» также был заменен, его покрытие стало дубовым. При разборке строители находили фрагменты пола различных эпох, что говорит о том, что пол постоянно достраивался.













Впрочем, часть старинной конструкции увидят все желающие. Решено, что фрагмент древнего пола и колонны накроют специальным ударопрочным стеклом и подсветят. Будущая экспозиция находится слева от входа и накрыта деревянным настилом. Гродненская фирма — изготовитель стекла обещала привезти конструкцию в первых числах января 2019 года, добавил Владимир Чирич.













Облагородили прилегающую к церкви территорию. Накануне фестиваля национальных культур выложили новые мощеные камнем дорожки и смонтировали дренажную систему. Во внутреннем дворике установили современные фонари и лавочки — у входа и вдоль северной стены.









Визуально храм стал светлее и просторнее

В церкви уже проходят службы. Ее посещают прихожане и туристы.

— Многие прихожане и гости говорят, что храм стал светлее и просторнее. Южная стена стала светлой благодаря белой штукатурке. Мы глядим и не нарадуемся. Храм преобразился, но в то же время ни один элемент не пострадал. Строители проявили аккуратность и понимание. Когда нужно было перенести иконы и что-то другое, делали это осторожно. Сбили даже для нашей беспризорной кошки домик. Дай Бог им здоровья, — рассказала одна из работниц при церкви, добавив, что они постоянно молились за успех ремонта.



