Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области (+видео)













– Новый год – самый веселый и желанный праздник для детей, который всегда связан с ожиданием чуда, подарков и поздравлений. Представители власти и организаций стремятся поздравить как можно больше детей. Создать хорошее настроение, порадовать ребят подарками, чтобы заботу и внимание государства ощутил каждый ребенок, – наша задача в эти предновогодние и рождественские дни, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.





















Поздравляя со сцены юных участников праздника, он подчеркнул, что в зале есть победители международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований, а также дети, которые с помощью педагогов еще раскроют свои таланты во многих сферах.

















– Мы гордимся такими ребятами и стараемся их поддерживать. Каждый год наиболее одаренные юные жители Гродненщины становятся лауреатами премии областного исполнительного комитета имени Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. В их числе уже более 650 человек и для каждого признание успеха на таком уровне – еще один стимул к новым высотам, – добавил Владимир Кравцов и пожелал участникам областной елки свершения всех планов.

























Он также поздравил с праздниками педагогов, ведь за каждым ученическим успехом неизменно стоит труд учителя. И в дополнение председатель облисполкома отметил, что качество образования в Гродненской области на достойном уровне: 39 наших учащихся в этом году получили 100-балльный результат на ЦТ, в лидерах область и по результатам олимпиадного движения.













– Замечательный праздник и очень добрая атмосфера, – поделилась впечатлениями юная гродненка Виктория Жегало. – Одним из главных событий уходящего года лично для меня стало участие в международных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения. Наша команда – гродненской СШ№12 –заняла второе место среди стран СНГ, а от года грядущего жду новых побед и свершений.





























Полностью солидарны с ней в этом ожидании были и другие участники праздника.













– В этом году у меня это уже второй утренник после школьного, но главный, – рассказал еще один гость праздника у елки Леша Гриб, который специально к нему вместе с мамой готовил костюм мушкетера и обещал поделиться конфетами с еще четырьмя братьями и сестрами.









И без подарков в этот день никто не остался: кроме традиционных сладостей, еще одним сюрпризом для детей стала полная волшебства и приключений сказка. Коллектив драматического театра по традиции подарил им новогоднюю постановку – спектакль «Как стать Снегурочкой».













– Очень приятно было получить приглашение на главный областной праздник. А от представления осталась в восторге, – поделилась учащаяся первого курса областного кадетского училища Валерия Комар. – 2018 год для меня стал особым уже хотя бы потому, что сделала судьбоносный шаг – поступила в областное кадетское училище. И вместе с тем это очень насыщенный год – посчастливилось поучаствовать в первом кадетском балу в Щучине, а сегодня вот и на главной областной елке.













Волна сюрпризов захватила не только участниками елки. Учащиеся областного Дворца творчества детей и молодежи подготовили в подарок председателю облисполкома творческую работу, собственный новогодний подарок – выполненную в технике валяния – картину «Снегири».











