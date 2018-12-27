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Как исключить человека из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике

28.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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На очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения пришли только 6 человек из 30 приглашенных. Как отметил председатель комиссии Иван Романович, таким поведением граждане вредят только себе. Ведь это реальный шанс найти официальное трудоустройство, получить новую квалификацию или открыть собственное дело с государственной дотацией.

Как исключить человека из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике
Также на комиссии рассматривают ситуации, которые позволяют исключить человека из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Так, уже определенное количество пришедших на комиссию документально подтвердили свою занятость в экономике и были исключены из списков безработных.

Напомним, что уже с 1 января жировка не занятых в экономике существенно потяжелеет. Такие граждане будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды), а с 1 октября 2019 года — за газоснабжение и теплоснабжение жилых помещений. Полную стоимость услуг заплатят неработающие собственники или наниматели жилья, пропорционально количеству оказанных ему услуг.

К сведению граждан, не занятых в экономике

В районе работает постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района (далее - комиссия).

Комиссия до 29 января 2018 года уточняет данные и формирует список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих с 1 января 2019 года услуги горячего водоснабжения по ценам с полным возмещением затрат.

Функции комиссии:

– сообщать гражданину, по его требованию на основании идентификационного номера паспорта, находится ли он в базе данных граждан, не занятых в экономике;

– оказывать содействие в трудоустройстве;

– рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и принимать решение о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг.

Примерный перечень объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, размещен на сайте Сморгонского райисполкома в рубрике «Декрет №3».

Заявления в комиссию можно подать по адресу: 231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 9, каб. 3, тел. 3-21-26.

Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Электронная почта: soc@smorgon.gov.by

График работы комиссии: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 14.30 (информационный зал в здании центра занятости по ул. Гагарина, д. 9, 1-й этаж).

Контактные лица:

Романович Иван Иванович - председатель Сморгонского районного Совета депутатов, председатель комиссии, (801592) 3-76-08.

Бычко Геннадий Павлович - заместитель председателя Сморгонского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии, (801592) 3-76-02.

Добриян Алла Владимировна - главный специалист отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета, секретарь комиссии, (801592) 3-21-26.

Соб. кор.

 
 
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На очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения пришли только 6 человек из 30 приглашенных. Как отметил председатель...
 
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Вороновская газета
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