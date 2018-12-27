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Как исключить человека из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике
28.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
На очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения пришли только 6 человек из 30 приглашенных. Как отметил председатель комиссии Иван Романович, таким поведением граждане вредят только себе. Ведь это реальный шанс найти официальное трудоустройство, получить новую квалификацию или открыть собственное дело с государственной дотацией.
Напомним, что уже с 1 января жировка не занятых в экономике существенно потяжелеет. Такие граждане будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды), а с 1 октября 2019 года — за газоснабжение и теплоснабжение жилых помещений. Полную стоимость услуг заплатят неработающие собственники или наниматели жилья, пропорционально количеству оказанных ему услуг.
К сведению граждан, не занятых в экономике
В районе работает постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Сморгонского района (далее - комиссия).
Комиссия до 29 января 2018 года уточняет данные и формирует список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих с 1 января 2019 года услуги горячего водоснабжения по ценам с полным возмещением затрат.
Функции комиссии:
– сообщать гражданину, по его требованию на основании идентификационного номера паспорта, находится ли он в базе данных граждан, не занятых в экономике;
– оказывать содействие в трудоустройстве;
– рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и принимать решение о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг.
Примерный перечень объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, размещен на сайте Сморгонского райисполкома в рубрике «Декрет №3».
Заявления в комиссию можно подать по адресу: 231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 9, каб. 3, тел. 3-21-26.
Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Электронная почта: soc@smorgon.gov.by
График работы комиссии: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 14.30 (информационный зал в здании центра занятости по ул. Гагарина, д. 9, 1-й этаж).
Контактные лица:
Добриян Алла Владимировна - главный специалист отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета, секретарь комиссии, (801592) 3-21-26.
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На очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения пришли только 6 человек из 30 приглашенных. Как отметил председатель...
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