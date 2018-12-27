Сокращен перечень государственных печатных изданий, которым будет оказана поддержка из бюджета

Правительство установило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2019 году будет оказана поддержка из республиканского бюджета. Об этом сказано в постановлении Совмина от 26 декабря № 939, которое опубликовано на сайте правительства, сообщает БелаПАН .

В список вошло 21 издание: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Сельская газета», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Союз-Евразия»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня» и «Спортивная панорама».

В перечень этого года входило 23 издания. Таким образом, господдержки лишились журнал «Беларусь. Belarus», газеты «Культура» и The Minsk Times (приложение «Голас Радзімы»). Журнал «Мастацтва» в текущем году бюджетные средства не получал.