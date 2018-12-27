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Акция «Наши дети». Виктор Лукашенко с семьей посетил детский дом семейного типа Савиных в Глусском районе
28.12.2018 — Новости Общества | Радзiма
Татьяна ЛУКАШЕВИЧ
Фото Анны АВТУХОВОЙ
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Акция «Наши дети». Виктор Лукашенко с семьей посетил детский дом семейного типа Савиных в Глусском районе
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» детский дом семейного типа Савиных в агрогородке Заелица Глусского района посетил помощник Президента...
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