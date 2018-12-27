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Акция «Наши дети». Виктор Лукашенко с семьей посетил детский дом семейного типа Савиных в Глусском районе

28.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Акция «Наши дети». Виктор Лукашенко с семьей посетил детский дом семейного типа Савиных в Глусском районе
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» детский дом семейного типа Савиных в агрогородке Заелица Глусского района посетил помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. В большую семью Альфреда и Тамары Савиных Виктор Александрович приехал тоже со всей своей семьей — супругой и четырьмя детьми. Гости привезли с собой игрушки, сладости и другие подарки, а юные хозяева этого семейного дома отблагодарили их стихами, песнями, танцами. Поскольку здесь сейчас воспитывается семеро детей, то из их выступлений получилась целая концертная программа. Семьи ближе познакомились, пообщались за чаепитием, поздравили друг друга с Новым годом и вместе сфотографировались на память.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
Ссылка на источник 48
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В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» детский дом семейного типа Савиных в агрогородке Заелица Глусского района посетил помощник Президента...
 
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