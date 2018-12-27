 В эту ночь главное — не уснуть до 12





Самый любимый праздник у малышей, конечно же, Новый год. Еще бы, ведь в эти праздничные дни мальчики и девочки получают подарки от родителей, дедушек, бабушек, а главное — от Деда Мороза.

Ребята из старшей группы детского сада № 3 Глуска, с которыми я пришла побеседовать, активно готовятся к предстоящему празднику. Уже нарядили елочку, сделали гирлянду из бумажных снеговиков, учат новогодние песни и стихи, приготовили костюмы снежинок, пирата, пингвина, принцессы. И не важно, что некоторые малыши еще не очень хорошо запомнили названия зимних месяцев и путают их с летними, — Новый год они ждут и точно знают, что он скоро наступит. Но прежде чем это произойдет, сказали мне ребята, в гости к ним обязательно придут Дед Мороз (с мешком подарков) и Снегурочка. Малыши знают и дружно, в один голос, мне объяснили, что волшебный дедушка передвигается на быстрой оленьей упряжке. Конечно, ведь путь ему предстоит далекий, заметила я. Ребята, опять же дружно, ответили, что едет к нам дедушка аж с Северного полюса. А вот вопрос, как он попадает в дом, чтобы оставить под елочкой подарки, заставил малышей немного задуматься. Кто-то сказал, что через печную трубу. Но девочка Даша быстро отреагировала на такой ответ: «У меня в квартире нет трубы. Как же тогда?». Немного подумав, малыши решили, что в квартиру, где нет трубы, дедушка попадает через открытое окно, когда мама проветривает комнату.

Подарки ребята, конечно, у Деда Мороза уже попросили: кто-то писал письмо вместе с мамой, кто-то воспользовался современным видом связи и через интернет-сообщение передал свою просьбу волшебнику. Маша, например, любит петь и поэтому попросила у Дедушки Мороза микрофон. Яна хочет всегда быть самой красивой, поэтому попросила много косметики. Гриша очень любит рок-н-ролл и попросил у Деда Мороза детскую гитару, а Даша — куклу. Ребята уверены, что непослушным детям новогодние подарки дедушка не приносит. Поэтому малыши из старшей группы третьего садика весь год старались, слушались старших и вели себя хорошо, чтобы не остаться без долгожданного новогоднего подарка. А еще малыши уверенно заявили, что и взрослым Дед Мороз тоже приносит подарки, но только за деньги.

Дома дети вместе с мамой обязательно украшают новогоднюю елочку, и их даже не пугают колючие иголочки на ней. У каждого есть свои любимые елочные игрушки: блестящие шарики, лошадки, новогодние бонстики и другие.

Ребята рассказали мне, что любимое новогоднее блюдо для них — торт. Некоторые мальчики и девочки сказали, что помогают маме накрывать праздничный стол, только Лёша честно признался: «Я не люблю это делать и не помогаю».

А вот самое сложное для малышей в новогодний вечер — дождаться наступления Нового года. Ребята признались, что в прошлом году не всем удалось увидеть, когда стрелочка часов перешла через цифру 12, — уснули. Но в этом году они уже подросли и надеются всё-таки встретить праздник вместе со своими родными.

В волшебную новогоднюю ночь ребята загадают и самые необычные желания, например, полетать на крыльях, получить волшебную палочку, превратиться на время в бабочку или зайчика.

Но не только о себе, о своих желаниях в предпраздничные дни подумали малыши. Всем читателям районной газеты в новом году они пожелали здоровья, счастья, любви и много денег.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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