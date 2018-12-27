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В Барановичах пьяный прапорщик, избивший двоих солдат, получил три года колонии
28.12.2018 17:00 — Новости Общества | Tut.by
28 декабря суд в Барановичах рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в насилии над военнослужащими,
Обвиняемый был старшиной роты, и, будучи пьяным, «желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы», избил двух солдат.
Один рядовой получил легкие телесные повреждения и травмы, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.
Прапорщика признали виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 базовых (2 450 рублей). В срок вошло также неотбытое им наказание по приговору другого суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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28 декабря суд рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в насилии над военнослужащими.
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