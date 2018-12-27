В Бресте двух строителей отправили в колонию за крупное хищение арматуры

28 декабря суд Московского района Бреста огласил приговор двум сотрудникам стройпредприятий, которые обвинялись в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями , сообщает пресс-служба областного суда.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 52-летний начальника арматурного участка завода крупнопанельного домостроения «Брестжилстроя» вместе с прорабом «Брестспецмонтажстроя-249», используя свои служебные полномочия, завладели арматурой, принадлежащей строительной организации, на общую сумму свыше 63 тысяч рублей, которую затем продали.

Мужчин признали виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Начальнику цеха назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его сообщнику дали 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией. Обоим запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.