Страна безработных: в каких районах Беларуси напряженка с работой?

Напряженная ситуация на рынке труда в 2019 году будет наблюдаться в 52 из 118 районов Беларуси. К такому выводу пришли в правительстве страны.

Согласно постановлению правительства №950 «О некоторых вопросах в области содействия занятости населения», в будущем году власти намерены трудоустроить на новые рабочие места 67,6 тысяч человек, а общий уровень безработицы не должен превысить 5%.

В правительстве также составили перечень районов Беларуси, в которых в 2019 году будет наблюдаться напряженная ситуация с работой. В Брестской области в перечень вошли Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский районы.

В Витебской области — Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский районы.

В Гомельской области — Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Октябрьский, Светлогорский и Хойникский районы.

В Гродненской области — Лидский и Свислочский районы.

В Минской области — Борисовский, Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы.

А Могилевской области — Белыничский, Кличевский, Костюковичский, Мстиславский, Чаусский и Чериковский районы, а также город Бобруйск.

Облисполкомам и Минскому горисполкому предложено утвердить в качестве ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2019 год, установленные в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.2 пункта 2 Декрета № 3 ”О содействии занятости населения“.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено представлять в Министерство труда и социальной защиты аналитическую информацию о ходе выполнения (невыполнения) показателей содействия занятости и об эффективности принимаемых местными исполнительными и распорядительными органами мер в области содействия занятости населения, в том числе на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщает сайт правительства.

Напомним, что база «тунеядцев» заработала в Беларуси с 1 декабря. Туда внесены такие данные, как Ф.И.О. «незанятого в экономике трудоспособного гражданина», дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. В базу на момент ее запуска были включены данные около 500 тыс. человек.