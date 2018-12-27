ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страна безработных: в каких районах Беларуси напряженка с работой?

28.12.2018 17:18 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Напряженная ситуация на рынке труда в 2019 году будет наблюдаться в 52 из 118 районов Беларуси. К такому выводу пришли в правительстве страны.

Согласно постановлению правительства №950 «О некоторых вопросах в области содействия занятости населения», в будущем году власти намерены трудоустроить на новые рабочие места 67,6 тысяч человек, а общий уровень безработицы не должен превысить 5%.

В правительстве также составили перечень районов Беларуси, в которых в 2019 году будет наблюдаться напряженная ситуация с работой. В Брестской области в перечень вошли Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский районы.

В Витебской области — Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский районы.

В Гомельской области — Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Октябрьский, Светлогорский и Хойникский районы.

В Гродненской области — Лидский и Свислочский районы.

В Минской области — Борисовский, Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы.

А Могилевской области — Белыничский, Кличевский, Костюковичский, Мстиславский, Чаусский и Чериковский районы, а также город Бобруйск.

Облисполкомам и Минскому горисполкому предложено утвердить в качестве ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2019 год, установленные в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.2 пункта 2 Декрета № 3 ”О содействии занятости населения“.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено представлять в Министерство труда и социальной защиты аналитическую информацию о ходе выполнения (невыполнения) показателей содействия занятости и об эффективности принимаемых местными исполнительными и распорядительными органами мер в области содействия занятости населения, в том числе на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщает сайт правительства.

Напомним, что база «тунеядцев» заработала в Беларуси с 1 декабря. Туда внесены такие данные, как Ф.И.О. «незанятого в экономике трудоспособного гражданина», дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. В базу на момент ее запуска были включены данные около 500 тыс. человек.

С 1 января 2019 года «тунеядцам» придется платить за горячее водоснабжение (подогрев воды) по экономически обоснованным тарифам. С 1 октября 2019 года эти граждане будут обязаны платить и за теплоснабжение жилых помещений как централизованное, так и осуществляемое посредством индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напряженная ситуация на рынке труда в 2019 году будет наблюдаться в 52 из 118 районов Беларуси. К такому выводу пришли в правительстве страны.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте двух строителей отправили в колонию за крупное хищение арматуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика