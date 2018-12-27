Гомельское областное управление Госпромнадзора информирует





В соответствии с пунктом 8 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 6 от 02.02.2009г. в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 14 от 03.05.2014г.) подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъектов промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности».

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ № 27 от 28 апреля 2018г. внесены изменения и дополнения в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ № 31 от 6 июля 2016г., а именно в:

Существенные изменения коснулись состава комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, объема требований актов законодательства в области промышленной безопасности при проверке знаний рабочих, формы протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов, формы и методики проверки знаний по промышленной безопасности. Разработана форма журнала выдачи и учета удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов.

Ведущий эксперт отдела экспертизы Гомельского областного управления Госпромнадзора Т.Д.Кухаренко.