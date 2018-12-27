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Фестивалю в будущем году – быть

28.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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В малом зале Дворца культуры им. М. Горького прошел XI районный инклюзивный фестиваль художественного творчества «Мы вместе», организованный Борисовским районным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) и управлением по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома. В насыщенной концертной программе приняли участие ребята дошкольного возраста, а также учащиеся школ Борисовщины. Юные дарования щедро делились с гостями праздника теплотой своих сердец и дарили радость.

Перед началом концерта гости ознакомились с прекрасной выставкой детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Со сцены с приветственным словом к присутствующим обратились директор ЦКРОиР С.Н. Невмержицкая, начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома И.А. Будникова, представители Минского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд».
Юные артисты декламировали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и радовали зрителей яркими инсценировками. В награду за старания они получили дипломы участников и подарки. Дружеские теплые отношения, завязавшиеся на празднике, объединившем ребят, стали весомым аргументом в пользу его дальнейшего процветания, а это значит, фестивалю в будущем году – быть.
Компетентный комментарий
– В инклюзивном фестивале принимают участие дети независимо от ограничений по здоровью. Мы рассматриваем каждого ребенка как уникальную личность, которая выражает себя через различные виды творчества. Помочь ребенку реализовать свой творческий потенциал – основная цель фестиваля, – отметила директор ЦКРОиР С.Н. Невмержицкая. – Инклюзивное сознание, которое предусматривает равное отношение ко всем людям, медленно, но верно входит в наше общество. Инклюзивные подходы к образованию и другим сферам жизнедеятельности должны помогать детям с инвалидностью и особенностями психофизического развития в достижении успеха и способствовать лучшей жизни в будущем.

Маргарита КОРОЛЬ, фото Ольги КАЛЕНИК

 
 
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В малом зале Дворца культуры им. М. Горького прошел XI районный инклюзивный фестиваль художественного творчества «Мы вместе», организованный Борисовским районным...
 
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