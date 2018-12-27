Рабочая группа в правительстве оценит идею универсального проездного, действительного по всей стране

Премьер-министр Беларси Сергей Румас распорядился создать межведомственную рабочую группу по оценке целесообразности создания в стране единой транспортной расчетно-информационной системы, сообщает сайт правительства .

Возглавил группу первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Межведомственной рабочей группе поручено проанализировать возможность и целесообразность создания в Республике Беларусь единой транспортной расчетно-информационной системы и до 1 марта 2019 г. внести в Совет министров Беларуси заключения с предложениями о подходах к ее созданию, сообщает пресс-служба правительства.

При необходимости рабочей группе предоставлено право привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.

Ранее издание Office life сообщало , что между госорганами идет переписка о возможном создании в стране единой транспортной расчетно-информационной системы (Е-ТРИС). За этой формулировкой скрывается универсальный проездной билет, который может действовать на всех видах общественного транспорта в стране.