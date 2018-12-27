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Рабочая группа в правительстве оценит идею универсального проездного, действительного по всей стране
28.12.2018 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Премьер-министр Беларси Сергей Румас распорядился создать межведомственную рабочую группу по оценке целесообразности создания в стране единой транспортной расчетно-информационной системы,
Возглавил группу первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Межведомственной рабочей группе поручено проанализировать возможность и целесообразность создания в Республике Беларусь единой транспортной расчетно-информационной системы и до 1 марта 2019 г. внести в Совет министров Беларуси заключения с предложениями о подходах к ее созданию, сообщает пресс-служба правительства.
При необходимости рабочей группе предоставлено право привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций.
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Рабочая группа в правительстве оценит идею универсального проездного, действительного по всей стране
Возглавил группу первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
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