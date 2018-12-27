Погода в Витебске в последние выходные года и новогоднюю ночь

Последние дни уходящего года будут оттепельными, но в новогоднюю ночь немного подморозит, передает pogoda.by.

В субботу, 29 декабря, облачно, туман, вечером возможен снег. Днем до минус двух градусов.

В воскресенье, 30 декабря, целый день будет идти снег. Около 0 °C.

В понедельник, 31 декабря, по предварительному прогнозу, днем будет также около нуля, снег, метель. В новогоднюю ночь подморозит: −3…5°С, без осадков.