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Погода в Витебске в последние выходные года и новогоднюю ночь

28.12.2018 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Последние дни уходящего года будут оттепельными, но в новогоднюю ночь немного подморозит, передает pogoda.by.

В субботу, 29 декабря, облачно, туман, вечером возможен снег. Днем до минус двух градусов.

В воскресенье, 30 декабря, целый день будет идти снег. Около 0 °C.

В понедельник, 31 декабря, по предварительному прогнозу, днем будет также около нуля, снег, метель. В новогоднюю ночь подморозит: −3…5°С, без осадков.

 
 
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Последние дни уходящего года будут оттепельными, но в новогоднюю ночь немного подморозит.
 
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