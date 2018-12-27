|
Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот «МакДональдс» построят в следующем году
28.12.2018 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Инвестиционный договор о
Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis
«Вроде бы и инвестор очень серьезный был. Но мы вынуждены были расторгнуть инвестдоговор, потому что они (инвесторы. — Прим. TUT.BY) ничего реально нам не показали», — сообщил Александр Рогачук.
А вот представитель другой мировой сети все же появится в городе. Как рассказал на собрании хозактива мэр, в 2019 году в Бресте построят первый ресторан "МакДональдс". Ранее горисполком
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis было намечено еще в 2015 году. На то время уже были завершены переговоры, подобран земельный участок по соседству с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)