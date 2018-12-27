Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот «МакДональдс» построят в следующем году

Инвестиционный договор о строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот "МакДональдс" появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28 декабря председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на собрании хозяйственного актива.

Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis было намечено еще в 2015 году . На то время уже были завершены переговоры, подобран земельный участок по соседству с легкоатлетическим манежем. Планировалось, что ко второй половине 2019 года возведут коробку, а в 2020 г. отель будет принимать постояльцев. Однако проект так и остался на бумаге.

«Вроде бы и инвестор очень серьезный был. Но мы вынуждены были расторгнуть инвестдоговор, потому что они (инвесторы. — Прим. TUT.BY) ничего реально нам не показали», — сообщил Александр Рогачук.

А вот представитель другой мировой сети все же появится в городе. Как рассказал на собрании хозактива мэр, в 2019 году в Бресте построят первый ресторан "МакДональдс". Ранее горисполком сообщал , что его планируется возвести на улице 28 июля, неподалеку от супермаркета «Микс».