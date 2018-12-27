ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 10 белорусских школах в следующем году появятся STEM-центры

28.12.2018 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ассоциация «Образование для будущего» объявила победителей и призеров конкурса «Хочу учиться в STEM-классе!». Были отобраны 10 белорусских школ, в которых уже в 2019 году будут открыты STEM-центры.

Финансовую помощь для покупки необходимого оборудования и подготовки педагогов, которые будут преподавать в STEM-центре, получат школа № 12 Светлогорска, школа № 3 Вилейки, школа № 1 Шарковщины, школа № 17 Орши, школа № 1 Дрогичина, гимназия Дзержинска, школа № 10 Пинска, гимназия № 3 г. Бобруйска, школа № 2 Дубровно, школа № 5 Солигорска.

По условиям конкурса, необходимое оборудование, обычно на сумму до 20 тысяч рублей, выбирает сама школа под свои потребности. Как правило, это ноутбуки, 3Д-принтер, наборы для образовательной робототехники, большой экран, проектор или интерактивные доска.

Цель STEM-центров, активно набирающих популярность за рубежом, — дать школьникам возможность приобретать знания и осваивать навыки, необходимые для жизни в технологическом обществе. Основы для программ обучения в STEM-центрах задаются «четверкой» ориентиров: наука, технологии, инженерия и математика.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам конкурса были отобраны 10 белорусских школ, в которых уже в 2019 году будут открыты STEM-центры/
 
Новости дня
Новости общества
 
Рабочая группа в правительстве оценит идею универсального проездного, действительного по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика