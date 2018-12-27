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В 10 белорусских школах в следующем году появятся STEM-центры
28.12.2018 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Ассоциация «Образование для будущего» о
Финансовую помощь для покупки необходимого оборудования и подготовки педагогов, которые будут преподавать в STEM-центре, получат школа № 12 Светлогорска, школа № 3 Вилейки, школа № 1 Шарковщины, школа № 17 Орши, школа № 1 Дрогичина, гимназия Дзержинска, школа № 10 Пинска, гимназия № 3 г. Бобруйска, школа № 2 Дубровно, школа № 5 Солигорска.
По условиям конкурса, необходимое оборудование, обычно на сумму до 20 тысяч рублей, выбирает сама школа под свои потребности. Как правило, это ноутбуки, 3Д-принтер, наборы для образовательной робототехники, большой экран, проектор или интерактивные доска.
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По результатам конкурса были отобраны 10 белорусских школ, в которых уже в 2019 году будут открыты STEM-центры/
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