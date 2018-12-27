В 10 белорусских школах в следующем году появятся STEM-центры

Ассоциация «Образование для будущего» о бъявила победителей и призеров конкурса «Хочу учиться в STEM-классе!» . Были отобраны 10 белорусских школ, в которых уже в 2019 году будут открыты STEM-центры.

Финансовую помощь для покупки необходимого оборудования и подготовки педагогов, которые будут преподавать в STEM-центре, получат школа № 12 Светлогорска, школа № 3 Вилейки, школа № 1 Шарковщины, школа № 17 Орши, школа № 1 Дрогичина, гимназия Дзержинска, школа № 10 Пинска, гимназия № 3 г. Бобруйска, школа № 2 Дубровно, школа № 5 Солигорска.

По условиям конкурса, необходимое оборудование, обычно на сумму до 20 тысяч рублей, выбирает сама школа под свои потребности. Как правило, это ноутбуки, 3Д-принтер, наборы для образовательной робототехники, большой экран, проектор или интерактивные доска.

Цель STEM-центров , активно набирающих популярность за рубежом, — дать школьникам возможность приобретать знания и осваивать навыки, необходимые для жизни в технологическом обществе. Основы для программ обучения в STEM-центрах задаются «четверкой» ориентиров: наука, технологии, инженерия и математика.