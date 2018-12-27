Танец президента и Мисс Беларусь. Во дворце независимости прошел новогодний бал для молодежи

Во Дворце независимости 28 декабря прошел новогодний бал для молодежи. На него пригласили 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности, сообщили в пресс-службе главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Среди приглашенных — стипендиаты специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я очень счастлив видеть вас здесь — таких молодых, одухотворенных, очень нарядных. Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным, — сказал Александр Лукашенко, открывая бал.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что в Беларуси впервые на официальном уровне проводят новогодний бал в его классическом представлении.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Тогда подобные светские мероприятия являлись для молодых людей чуть ли не единственным местом для общения. Сегодня таких мест достаточно. Но знаете, настоящего человека можно рассмотреть, только глядя в глаза. Я очень надеюсь, что вы найдете здесь себе хороших, надежных друзей, и это будет началом хорошей традиции суверенной и независимой Беларуси".



Александр Лукашенко и Мисс Беларуси-2018 Мария Василевич на Республиканском новогоднем балу для молодежи, 28 декабря 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко обратил внимание, что «бал — своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, инициативность».

— Здесь лучшие их лучших. Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения, — заявил президент.

Видео: ОНТ

Президент допустил, что власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга. Но это, по его мнению, естественно. «Я бы сказал, это в стиле классических взаимоотношений старших и младших, отцов и детей. В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении — в будущее нашей Беларуси. Вы — будущее нашей страны».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент напомнил, что «дом — это тот клочок земли, на котором вы родились».

— Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы — настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого", — подчеркнул Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси