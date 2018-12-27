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Пограничники задержали итальянца, который решил нарушить границу «с целью экстремального туризма»

28.12.2018 21:35 — Новости Общества | Tut.by  
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27 декабря в Наровлянском районе мозырские пограничники за попытку нарушения границы из Украины в Беларусь задержали 29-летнего гражданина Италии, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Мужчина рассказал, что пошел на нарушение закона умышленно, с целью экстремального туризма.

«Заблаговременно, еще в марте, молодой человек изучил приграничный участок украинской зоны отчуждения. В результате иностранец решил рискнуть и проверить свои способности столь нестандартным путем — нарушить границу. Как и в прошлый раз, из Киева к режимной территории его подвез друг на автомобиле, затем мужчина отправился в направлении Беларуси, используя навигационное приложение на своем мобильном телефоне. После перехода границы житель Средиземноморья планировал на такси добраться до Минска», — сообщили в ведомстве.

Начат административный процесс по ст. ст. 23.29, 23.55 (Незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. После завершения разбирательства он будет передан украинской стороне.

 
Теги: Минск
 
 
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27 декабря в Наровлянском районе мозырские пограничники за попытку нарушения границы из Украины в Беларусь задержали 29-летнего гражданина Италии.
 
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