Акция «Подари добро!» волонтеров Мирского ГХПТК набирает праздничные обороты

28 декабря в рамках акции «Подари добро!», волонтеры УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» поздравили с праздниками Нового года и Рождества Христова ветерана Великой Отечественной войны Владимира Даниловича Буя .





При поддержке неравнодушных людей наши волонтеры начали осуществлять акцию «Подари добро!», направленную на оказание помощи особо нуждающимся одиноким и престарелым людям.

Владимир Данилович искренне поблагодарил ребят и пожелал мира, добра и счастья всем, кто с неподдельной заботой относится к ближнему.

Константин ПЕТРИМАН,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Мирский ГХПТК»