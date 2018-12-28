ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Подари добро!» волонтеров Мирского ГХПТК набирает праздничные обороты

28.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

28 декабря в рамках акции «Подари добро!», волонтеры УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» поздравили с праздниками Нового года и Рождества Христова ветерана Великой Отечественной войны Владимира Даниловича Буя.

Акция «Подари добро!» волонтеров Мирского ГХПТК набирает праздничные обороты

При поддержке неравнодушных людей наши волонтеры начали осуществлять акцию «Подари добро!», направленную на оказание помощи особо нуждающимся одиноким и престарелым людям.

Владимир Данилович искренне поблагодарил ребят и пожелал мира, добра и счастья всем, кто с неподдельной заботой относится к ближнему.

Константин ПЕТРИМАН,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Мирский ГХПТК»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 декабря в рамках акции «Подари добро!», волонтеры УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» поздравили с праздниками...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спустя неделю. Что решилось со строительством паркинга в 15 метрах от жилого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика